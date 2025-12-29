O Palmeiras já tem acerto definido para a volta de Bia Zaneratto na próxima temporada, segundo apuração do Fut das Minas. Ídola palestrina, a atacante retorna ao Verdão em grande fase para reforçar o elenco feminino em 2026.

De acordo com as informações, o Palmeiras trabalhava na repatriação da Imperatriz desde o encerramento do contrato da atleta com o Kansas City, dos Estados Unidos.

O principal entrave da negociação era o alto salário da jogadora, já que não havia multa rescisória envolvida na transferência, o que exigiu um esforço financeiro e estratégico do clube paulista.

'Futuro indefinido', diz empresário

Apesar do acerto encaminhado, o Fut das Minas destaca que Bia Zaneratto ainda não assinou contrato. O empresário Thiago Taveira, agente da atleta, reforçou que ele e o pai da jogadora são, até o momento, os únicos autorizados a falar em nome dela, e que o futuro segue oficialmente indefinido até a assinatura. Ainda assim, a expectativa nos bastidores é de desfecho positivo, com o retorno de uma das maiores referências da história recente do futebol feminino do Palmeiras.

"Sou o agente da Bia. E juntamente com o Pai dela, os únicos autorizados a falar por ela, até o momento a Bia não assinou com nenhum clube e segue com seu futuro indefinido", escreveu Taveira.

Palmeiras encerra o ano com títulos e vaga na Libertadores

Bia Zaneratto construiu uma trajetória marcante pelo Palmeiras em suas três passagens pelo clube. Ao todo, a camisa 10 disputou 83 partidas, marcou 55 gols e foi peça-chave na conquista de dois títulos com a camisa alviverde, consolidando-se como uma das maiores referências da história recente do futebol feminino palestrino.

Em 2024, a atacante seguiu carreira no futebol dos Estados Unidos, onde manteve o alto nível de desempenho antes de entrar novamente no radar do Verdão. O Alviverde, por sua vez, fechou a temporada com três títulos: Copa do Brasil Feminina, Paulistão e Ladies Cup. Em 2026, a equipe voltará a disputar a Copa Libertadores da América.