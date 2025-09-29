menu hamburguer
Corinthians, São Paulo e Ferroviária: saiba onde assistir ao vivo a Libertadores Feminina

Competição será em Buenos Aires, na Argentina

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
15:35
Corinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraCorinthians e São Paulo disputam Libertadores Feminina. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
A Conmebol Libertadores Feminina 2025 será transmitida no Brasil pelo Grupo Globo, GOAT (Youtube) e Pluto TV. De 2 a 18 de outubro, os torcedores poderão acompanhar os principais confrontos do torneio de clubes do futebol feminino sul-americano, disputado em Buenos Aires, na Argentina.

A competição reúne 16 equipes de 10 países, incluindo Corinthians, São Paulo e Ferroviária, representando o Brasil. O Corinthians é o atual campeão.

Tabela da Libertadores Feminina

Primeira rodada

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Always Ready (BOL) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 16h – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Deportivo Cali (COL) x Libertad (PAR) Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Segunda rodada

5 de outubro (sábado)

  1. 16h – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 20h – Independiente del Valle (EQU) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

6 de outubro (domingo)

  1. 16h – Deportivo Cali (COL) x Nacional (URU) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 20h – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 16h – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Terceira rodada

8 de outubro (terça-feira)

  1. 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Independiente del Valle (EQU) x Always Ready (BOL) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

9 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h – Universidad de Chile (CHI) x Deportivo Cali (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Libertad (PAR) x Nacional (URU) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Quartas de final

  1. 11 de outubro: 1A x 2B - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 11 de outubro: 1B x 2A - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 12 de outubro: 1C x 2D - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 12 de outubro: 1D x 2C - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Semifinais

  • 15 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  • 15 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Disputa do 3º lugar

  • 18 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Final

  1. 18 de outubro - Estádio Florencio Sola (Banfield)
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

