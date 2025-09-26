menu hamburguer
Conmebol define datas e estádios da Libertadores Feminina; veja tabela

Competição acontece entre 2 e 18 de outubro, na Argentina

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
14:43
Atualizado há 3 minutos
Formiga participou da entrega da taça da Libertadores Feminina de 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraFormiga participou da entrega da taça da Libertadores Feminina de 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol divulgou a tabela detalhada da Libertadores Femininas, com datas, horários e estádios de cada partida. A competição acontece entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

Diferente da última edição, nesta temporada apenas dois estádios receberão a competição - em 2024, foram quatro, sendo dois exclusivos para a semi e a final. Em 2025, os jogos serão no Estádio Florencio Sola, do Banfield, com capacidade para 34.900 mil torcedores, e no Nuevo Francisco Urbano, do Morón, que cabem 32 mil pessoas.

O estádio do Banfield receberá todos os jogos do Corinthians e do São Paulo, e um da Ferroviária, bem como dois jogos das quartas de final e a decisão da competição. O do Morón, será palco de dois jogos da Ferrinha, dos outros das quartas, das semifinais e da disputa de terceiro lugar.

continua após a publicidade

➡️ Conheça mais sobre os estádios da Libertadores Feminina
➡️ Conmebol anuncia VAR em todos os jogos da Libertadores Feminina 2025

Confira a tabela detalhada da Libertadores Feminina

Primeira rodada

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Always Ready (BOL) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 16h – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Deportivo Cali (COL) x Libertad (PAR) Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

➡️ Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina

Segunda rodada

5 de outubro (sábado)

  1. 16h – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 20h – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 20h – Independiente del Valle (EQU) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

6 de outubro (domingo)

  1. 16h – Deportivo Cali (COL) x Nacional (URU) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 20h – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 16h – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 20h – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Terceira rodada

8 de outubro (terça-feira)

  1. 16h – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Independiente del Valle (EQU) x Always Ready (BOL) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

9 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h – Universidad de Chile (CHI) x Deportivo Cali (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Libertad (PAR) x Nacional (URU) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Quartas de final

  1. 11 de outubro: 1A x 2B - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  2. 11 de outubro: 1B x 2A - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  3. 12 de outubro: 1C x 2D - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  4. 12 de outubro: 1D x 2C - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Semifinais

  • 15 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  • 15 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Disputa do 3º lugar

  • 18 de outubro - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

Final

  1. 18 de outubro - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina
Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

