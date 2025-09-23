menu hamburguer
Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina

Torneio será na Argentina entre os dias 2 e 18 outubro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
13:15
Edina Alves
Edina Alves, árbitra brasileira, estará na Libertadores Feminina. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
A Comissão de Árbitros da Conmebol anunciou nesta terça-feira (23) a lista oficial de 38 árbitras e assistentes para a disputa da Libertadores Feminina 2025. O torneio acontece em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro, e CorinthiansSão Paulo e Ferroviária são representantes do Brasil.

Pela primeira vez na história, a competição contará com o VAR em 100% das partidas, ampliando o uso da tecnologia no futebol feminino sul-americano.

Lista de árbitras da Libertadores Feminina

Entre as convocadas, estão nomes experientes como a brasileira Edina Alves, a argentina Laura Fortunato e a venezuelana Emikar Calderas, além da presença de assistentes como Neuza Back (Brasil) e Gisela Trucco (Argentina). Confira:

Árbitras

  • Laura Fortunato (ARG)
  • Salome Di Iorio (ARG)
  • Adriana Farfán (BOL)
  • Alejandra Quisbert (BOL)
  • Wilma Balderrama (BOL)
  • Edina Alves (BRA)
  • Daiane Muniz (BRA)
  • Dione Rissios (CHI)
  • Danna Victorino (COL)
  • Maria Victoria Daza (COL)
  • Marcelly Zambrano (ECU)
  • Susana Corella (ECU)
  • Zulma Quiñónez (PAR)
  • Elizabeth Tintaya (PER)
  • Nadia Fuques (URU)
  • Anahí Fernández (URU)
  • Emikar Calderas (VEN)
  • Stefani Escobar (VEN)

Árbitras assistentes

  1. Gisela Trucco (ARG)
  2. Carla López (ARG)
  3. Elizabeth Blanco (BOL)
  4. María Cabezas (BOL)
  5. Neuza Back (BRA)
  6. Fabrini Bevilacqua (BRA)
  7. Leslie Vásquez (CHI)
  8. Yomara Salazar (CHI)
  9. Jenny Torres (COL)
  10. Carolina Vicuña (COL)
  11. Mónica Amboya (ECU)
  12. Stefania Paguay (ECU)
  13. Nadia Weiler (PAR)
  14. Nancy Fernández (PAR)
  15. Diana Ruiz (PER)
  16. Adela Sánchez (URU)
  17. Sofía Sarzay (URU)
  18. Migdalia Rodríguez (VEN)
  19. Thaity Dugarte (VEN)
  20. Elibith Higuera (VEN)

Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
