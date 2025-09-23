Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina
Torneio será na Argentina entre os dias 2 e 18 outubro
- Matéria
- Mais Notícias
A Comissão de Árbitros da Conmebol anunciou nesta terça-feira (23) a lista oficial de 38 árbitras e assistentes para a disputa da Libertadores Feminina 2025. O torneio acontece em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro, e Corinthians, São Paulo e Ferroviária são representantes do Brasil.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Equador e Colômbia conhecem campeões e completam grupos da Libertadores Feminina
Futebol Feminino22/09/2025
- Futebol Feminino
São Paulo tem estreia definida na Libertadores Feminina; confira duelos
Futebol Feminino08/09/2025
- Futebol Feminino
Conmebol anuncia VAR em todos os jogos da Libertadores Feminina 2025
Futebol Feminino15/09/2025
Pela primeira vez na história, a competição contará com o VAR em 100% das partidas, ampliando o uso da tecnologia no futebol feminino sul-americano.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Lista de árbitras da Libertadores Feminina
Entre as convocadas, estão nomes experientes como a brasileira Edina Alves, a argentina Laura Fortunato e a venezuelana Emikar Calderas, além da presença de assistentes como Neuza Back (Brasil) e Gisela Trucco (Argentina). Confira:
Árbitras
- Laura Fortunato (ARG)
- Salome Di Iorio (ARG)
- Adriana Farfán (BOL)
- Alejandra Quisbert (BOL)
- Wilma Balderrama (BOL)
- Edina Alves (BRA)
- Daiane Muniz (BRA)
- Dione Rissios (CHI)
- Danna Victorino (COL)
- Maria Victoria Daza (COL)
- Marcelly Zambrano (ECU)
- Susana Corella (ECU)
- Zulma Quiñónez (PAR)
- Elizabeth Tintaya (PER)
- Nadia Fuques (URU)
- Anahí Fernández (URU)
- Emikar Calderas (VEN)
- Stefani Escobar (VEN)
➡️ Equador e Colômbia conhecem campeões e completam grupos da Libertadores Feminina
Árbitras assistentes
- Gisela Trucco (ARG)
- Carla López (ARG)
- Elizabeth Blanco (BOL)
- María Cabezas (BOL)
- Neuza Back (BRA)
- Fabrini Bevilacqua (BRA)
- Leslie Vásquez (CHI)
- Yomara Salazar (CHI)
- Jenny Torres (COL)
- Carolina Vicuña (COL)
- Mónica Amboya (ECU)
- Stefania Paguay (ECU)
- Nadia Weiler (PAR)
- Nancy Fernández (PAR)
- Diana Ruiz (PER)
- Adela Sánchez (URU)
- Sofía Sarzay (URU)
- Migdalia Rodríguez (VEN)
- Thaity Dugarte (VEN)
- Elibith Higuera (VEN)
- Matéria
- Mais Notícias