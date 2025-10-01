Libertadores Feminina: IA crava brasileiro campeão, mas aponta ameaça

Uma análise do Grok, ferramenta de inteligência artificial do X, aponta o Corinthians como o clube favorito para vencer a CONMEBOL Libertadores Feminina 2025, que começa nesta quinta-feira em Buenos Aires, na Argentina. A opinião da IA converge com a de especialistas em futebol feminino.

O Boca Juniors, com tradição em casa, e a Ferroviária, vice-campeã brasileira, são apontados como principais ameaças.

Grok elege favorito ao título

O clube favorito ao título da CONMEBOL Libertadores Femenina 2025 é o Corinthians, atual bicampeão (2023 e 2024) e cabeça de chave do Grupo A no torneio que começa nesta quinta-feira (2 de outubro) em Buenos Aires, na Argentina. Como defensores do título, elas chegam com um elenco forte, incluindo jogadoras experientes como Victoria Albuquerque e Erika Cristiano dos Santos, que foram decisivas na final do ano passado contra o Independiente Santa Fe (2-0).

O favoritismo se dá devido ao seu histórico dominante (quatro títulos no total) e à superioridade técnica sobre rivais como Boca Juniors (no mesmo grupo) e outros times brasileiros como São Paulo e Ferroviária. No sorteio de setembro, o time paulista foi posicionado como semente principal, reforçando seu status de favoritismo. No entanto, o futebol é imprevisível, e equipes como o Boca podem surpreender em confrontos diretos.

Libertadores Feminina 2025

A Libertadores Feminina começa nesta quinta-feira (2), na Argentina. Na edição de 2025, a principal diferença será a presença do VAR em todas as rodadas, embora não esteja previsto nas regras da competição.

Serão 16 equipes representando o continente na briga pelo título mais cobiçado da América do Sul. Confira os clubes classificados;

Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia)

Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)

Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)

Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)