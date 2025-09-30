menu hamburguer
Futebol Feminino

Quem vai para a Libertadores Feminina? Veja inscritas de Corinthians, São Paulo e Ferroviária

Equipes puderam inscrever 23 jogadoras para o torneio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
23:33
Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Corinthians, São Paulo e Ferroviária serão os representantes do Brasil na Libertadores Feminina 2025, realizada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o regulamento da Conmebol, cada equipe pôde inscrever 23 atletas para a disputa da competição continental.

O Corinthians, atual pentacampeão da Libertadores Feminina, é cabeça de chave do Grupo A e terá pela frente o Always Ready (BOL), Independiente del Valle (EQU) e Independiente del Valle (COL).

A Ferroviária caiu no Grupo B, onde enfrenta o Boca Juniors (ARG), Alianza Lima (PER) e ADIFFEM (VEN).

Já o São Paulo, estreante no torneio, integra o Grupo C e terá como adversários o San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR).

➡️ Libertadores Feminina 2025: como chegam os brasileiros na competição

Lista do Corinthians na Libertadores Feminina

  1. Goleiras: Nicole, Lelê e Kemelli
  2. Defensoras: Letícia Teles, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza, Gi Fernandes, Tamires, Juliete e Erika;
  3. Meio-campistas: Yaya, Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Day Rodriguez;
  4. Atacantes: Gisela Robledo, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Jaque, Jhonson e Ariel Godoy.

Inscritas do São Paulo na Libertadores

  1. GOLEIRAS: Anna Bia, Carlina e Kerolyn;
  2. LATERAIS: Bia Menezes, Bruna Calderan e Jé Soares;
  3. ZAGUEIRAS: Anny, Carol Gil, Kaká e Yasmin;
  4. MEIA: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha e Taty Senna;
  5. ATACANTES: Crivelari, Darlene, Day Silva, Isa, Millene, Serrana e Vitorinha.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Inscritas da Ferroviária

  1. GOLEIRAS: Luciana, Amanda Coimbra
  2. LATERAIS: Fátima Dutra, Barrinha, Andressa, Camila Silva, Rafa Soares, Katiuscia
  3. MEIAS: Duda, Dudinha, Monique, Cris, Nicoly, Fernanda, Raquel, Micaelly
  4. ATACANTES: Sissi, Mariana Santos, Julia Beatriz, Mylena Carioca, Nana, Catyellen, Vendito

➡️ Libertadores Feminina de 2025 contará com 11 patrocinadoras

Taça Libertadores Feminina 2023
Fotos : Staff Images Woman / CONMEBOL

