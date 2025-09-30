Quem vai para a Libertadores Feminina? Veja inscritas de Corinthians, São Paulo e Ferroviária
Equipes puderam inscrever 23 jogadoras para o torneio
Corinthians, São Paulo e Ferroviária serão os representantes do Brasil na Libertadores Feminina 2025, realizada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o regulamento da Conmebol, cada equipe pôde inscrever 23 atletas para a disputa da competição continental.
O Corinthians, atual pentacampeão da Libertadores Feminina, é cabeça de chave do Grupo A e terá pela frente o Always Ready (BOL), Independiente del Valle (EQU) e Independiente del Valle (COL).
A Ferroviária caiu no Grupo B, onde enfrenta o Boca Juniors (ARG), Alianza Lima (PER) e ADIFFEM (VEN).
Já o São Paulo, estreante no torneio, integra o Grupo C e terá como adversários o San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR).
Lista do Corinthians na Libertadores Feminina
- Goleiras: Nicole, Lelê e Kemelli
- Defensoras: Letícia Teles, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza, Gi Fernandes, Tamires, Juliete e Erika;
- Meio-campistas: Yaya, Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Day Rodriguez;
- Atacantes: Gisela Robledo, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Jaque, Jhonson e Ariel Godoy.
Inscritas do São Paulo na Libertadores
- GOLEIRAS: Anna Bia, Carlina e Kerolyn;
- LATERAIS: Bia Menezes, Bruna Calderan e Jé Soares;
- ZAGUEIRAS: Anny, Carol Gil, Kaká e Yasmin;
- MEIA: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha e Taty Senna;
- ATACANTES: Crivelari, Darlene, Day Silva, Isa, Millene, Serrana e Vitorinha.
Inscritas da Ferroviária
- GOLEIRAS: Luciana, Amanda Coimbra
- LATERAIS: Fátima Dutra, Barrinha, Andressa, Camila Silva, Rafa Soares, Katiuscia
- MEIAS: Duda, Dudinha, Monique, Cris, Nicoly, Fernanda, Raquel, Micaelly
- ATACANTES: Sissi, Mariana Santos, Julia Beatriz, Mylena Carioca, Nana, Catyellen, Vendito
