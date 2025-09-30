Corinthians, São Paulo e Ferroviária serão os representantes do Brasil na Libertadores Feminina 2025, realizada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o regulamento da Conmebol, cada equipe pôde inscrever 23 atletas para a disputa da competição continental.

O Corinthians, atual pentacampeão da Libertadores Feminina, é cabeça de chave do Grupo A e terá pela frente o Always Ready (BOL), Independiente del Valle (EQU) e Independiente del Valle (COL).

A Ferroviária caiu no Grupo B, onde enfrenta o Boca Juniors (ARG), Alianza Lima (PER) e ADIFFEM (VEN).

Já o São Paulo, estreante no torneio, integra o Grupo C e terá como adversários o San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR).

Lista do Corinthians na Libertadores Feminina

Goleiras: Nicole, Lelê e Kemelli Defensoras: Letícia Teles, Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza, Gi Fernandes, Tamires, Juliete e Erika; Meio-campistas: Yaya, Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Day Rodriguez; Atacantes: Gisela Robledo, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Jaque, Jhonson e Ariel Godoy.

Inscritas do São Paulo na Libertadores

GOLEIRAS: Anna Bia, Carlina e Kerolyn; LATERAIS: Bia Menezes, Bruna Calderan e Jé Soares; ZAGUEIRAS: Anny, Carol Gil, Kaká e Yasmin; MEIA: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha e Taty Senna; ATACANTES: Crivelari, Darlene, Day Silva, Isa, Millene, Serrana e Vitorinha.

Inscritas da Ferroviária

GOLEIRAS: Luciana, Amanda Coimbra LATERAIS: Fátima Dutra, Barrinha, Andressa, Camila Silva, Rafa Soares, Katiuscia MEIAS: Duda, Dudinha, Monique, Cris, Nicoly, Fernanda, Raquel, Micaelly ATACANTES: Sissi, Mariana Santos, Julia Beatriz, Mylena Carioca, Nana, Catyellen, Vendito

