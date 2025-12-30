Luany e Angelina fazem história no Maracanã e sonham com a Copa

Conteúdo Especial

A edição 2025 do Jogo das Estrelas ficará marcada na história do futebol brasileiro. No gramado do Maracanã, palco mais simbólico do esporte no país, duas protagonistas ajudaram a escrever um novo capítulo: Luany, atacante do Atlético de Madrid, e Angelina, meio-campista do Orlando Pride. As duas se tornaram as primeiras atletas profissionais do futebol feminino a disputarem a tradicional partida festiva organizada por Zico, e justamente no estádio que será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

Após o jogo, Luany e Angelina conversaram juntas com o Lance! ainda no meio do campo do Maracanã. Cercadas por ídolos do passado, do presente e também referências para o futuro do futebol, as jogadoras destacaram a emoção de viver um momento histórico e difícil de ser traduzido em palavras.

- Eu me senti muito feliz. Como falei antes, estar jogando ao lado de muitos ídolos, muitos craques, sensação única, não tem palavras que eu possa usar para explicar esse momento. Aproveitamos, brincamos, tentei fazer uns gols, mas hoje Deus não quis - brincou Luany.

A falta de gols da atacante virou motivo de brincadeira entre as duas, em um clima leve que tomou conta do bate-papo.

- Está guardando para a Copa - disse Angelina.

Para a meio-campista do Orlando Pride, a experiência foi ainda mais especial por dividir o momento com uma amiga próxima e por estar em um cenário tão simbólico para o futebol mundial.

- Feliz de ter participado, ter feito com a Luany, uma amiga próxima. Aproveitamos essa festa maravilhosa, ao lado de pessoas que a gente só vê na TV e hoje ter a oportunidade jogar ao lado. É uma sensação que a gente não consegue explicar, ainda mais no Maracanã, um dos palcos da Copa em 2027. Muito feliz de ter participado - relatou Angelina

Apesar da grandiosidade do estádio, a partida também marcou uma estreia pessoal para as atletas.

- Primeira vez o Maracanã - revelou Angelina, vendo logo em seguida Luany confirmar que também era a primeira vez no "Maior do Mundo".

O sentimento de Copa do Mundo já começou a aparecer, principalmente pela presença da família e dos amigos nas arquibancadas.

- Deu para sentir um calorzinho de Copa do Mundo. Minha família, amigos, muito legal - disse Luany.

Dentro de campo, o Jogo das Estrelas aconteceu em meio a momentos distintos da temporada das duas atletas. Luany vive a parte decisiva do calendário europeu. O Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Espanhol feminino e retorna aos jogos no dia 10 de janeiro, quando enfrenta a Real Sociedad, em casa.

- Já volto. Estamos em competição, muito bem, trabalhando. Estamos fazendo um belo trabalho.

Já Angelina encerrou a temporada da NWSL em novembro. O Orlando Pride ficou fora das semifinais, mas a jogadora fez um balanço positivo do ano.

- O nosso acabou em novembro. Esse ano ficamos em quarto. Ano passado foi uma temporada incrível. Esse ano também foi, só não conseguimos chegar na final.

O horizonte, no entanto, vai além dos clubes. Com a Copa do Mundo de 2027 se aproximando e sendo disputada no Brasil, a expectativa cresce dentro da Seleção Brasileira.

- Expectativa está ótima. Temos feito um trabalho significante com a Seleção. Os resultados têm sido positivos, temos jogado contra grandes seleções, subindo cada vez mais no ranking, medalha olímpica, Copa américa, os resultados falam por si só. A expectativa para jogar no Brasil é ótima. A gente não jogou ainda no Maracanã com esse grupo que tem sido convocado para a Seleção. Fizemos alguns jogos na Neo Química, em São Paulo, e a expectativa é ótima - analisou Angelina

Com os pés no presente e os olhos no futuro, Luany reforça que o sonho passa por planejamento e cuidado diário.

- Estamos pensando em 2027, mas é aquilo. Tem que ter o foco, se cuidar, tanto a gente quanto a comissão.

No Maracanã, Luany e Angelina não apenas participaram de uma festa: elas deixaram sua marca na história.

