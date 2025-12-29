Peça importante na campanha que garantiu o acesso do time alvinegro à elite do futebol feminino nacional, a meia Duda Basílio falou sobre um tema que, embora faça parte da rotina das atletas, ainda é pouco debatido fora das quatro linhas: a relação entre o futebol feminino e o masculino.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Em entrevista ao Lance!, a jogadora destacou que acompanha com frequência partidas do futebol masculino e ressaltou a importância desse hábito para o desenvolvimento técnico e tático. Segundo Duda, o aprendizado está relacionado ao entendimento do jogo, independentemente do gênero.

— Assisto bastante jogos do futebol masculino. Eles ensinam muitas coisas pra nós. Por mais que sejamos mulheres, futebol é futebol. Quanto mais conhecimento acumulado, melhor — afirmou.

continua após a publicidade

A atleta também comentou sobre o impacto que o desempenho do time masculino de um clube pode ter sobre o futebol feminino. De acordo com Duda Basílio, momentos positivos da equipe masculina refletem em benefícios como maior visibilidade e recursos para o departamento feminino.

— Quando o time masculino vai bem, está numa fase boa, impacta sim no futebol feminino. Quanto mais o masculino ganha, seja dinheiro ou visibilidade, nós também 'lucramos' um pouco com isso, seja financeiramente ou mesmo em termos de visibilidade — disse.

continua após a publicidade

O time alvinegro garantiu recentemente o acesso à primeira divisão do futebol feminino nacional e se prepara para a disputa da próxima temporada na elite da modalidade. Será a terceira participação do clube na primeira divisão nacional.

Como foi a campanha de 2025 do Botafogo?

Com uma campanha sólida na Série A2 do Brasileiro, o Botafogo garantiu o acesso à elite do futebol feminino nacional após vencer o Mixto nas quartas de final e terminou a competição na segunda posição, atrás somente do Santos. Em 13 jogos durante o campeonato, foram 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 24 gols pró e 13 contra.