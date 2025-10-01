Com um regulamento cada vez mais robusto, a Libertadores Feminina começa nesta quinta-feira (2), na Argentina. Nesta temporada, há previsões específicas para mínimo de mulheres na comissão técnica, casos de concussão e proibição de manifestações.

Na edição de 2025, a principal diferença será a presença do VAR em todas as rodadas, embora não esteja previsto nas regras da competição - que consta apenas que a Conmebol poderá utilizar a tecnologia nos jogos. Confira abaixo os principais pontos:

Regulamento da Libertadores Feminina

Inscrição de atletas e comissão

As delegações dos times que disputarem a Libertadores serão compostas por 31 pessoas, sendo 23 jogadoras e oito membros da comissão técnica. Das 23 inscritas, ao menos 16 devem ser jogadoras de linha e duas goleiras. As comissões deverão, obrigatoriamente, conter pelo menos duas mulheres.

Troca de atletas

O regulamento da Libertadores Feminina prevê que a troca de jogadoras na lista de inscrição só será possível em caso de lesão ou doenças. Para fazer a alteração, o clube deverá enviar os exames que comprovem a condição junto com a requisição em até 48 horas antes do início da competição. A mudança só ocorrerá se houver aprovação da Comissão Médica da Conmebol.

No caso das goleiras, a substituição por lesão pode ocorrer em qualquer momento da competição, uma vez comprovada a gravidade da lesão perante a entidade. No entanto, o pedido deve ser feito em até 48 horas antes da partida. As mudanças, se aceitas, serão permanentes.

Definição do 5º ao 16º colocados

A colocação geral dos times é importante para a definição dos potes do sorteio da próxima edição. Por isso, a Conmebol estabeleceu critérios para a posição daqueles que não avançarem para as semifinais.

Os times que perderem nas quartas de final ficarão entre 5º e 8º, seguindo os seguintes critérios:

Maior número de pontos conquistados nas quartas de final; Melhor saldo de gols nas quartas de final; Mais gols marcados nas quartas de final Menos cartões vermelhos recebidos nas quartas de final; Menos cartões amarelos recebidos nas quartas de final; Menos cartões vermelhos recebido em toda a competição; Menos cartões amarelos em toda a competição; Sorteio a ser realizado pela Direção de Competições da Conmebol

Para a definição do 8º ao 16º colocado, serão considerados os seguintes critérios:

Maior número de pontos conquistados na fase de grupos Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos recebidos Menos cartões amarelos recebidos Sorteio a ser realizado pela Direção de Competições da Conmebol

Critério de desempate da Libertadores

Na fase de grupos e mata-mata

Em caso de empate em pontuação na fase de grupos, os critérios de desempate adotados são estes abaixo:

Confronto direto entre os times com mesmo número de pontos, considerando: Pontos conquistados no duelo entre os times em questão Saldo de gols mais gols marcados Maior saldo de gols no grupo Mais gols marcados Menor número de cartões amarelos Menor número de cartões vermelhos Sorteio a ser realizado pela Direção de Competições da Conmebol

Nas fases de mata-mata, ou seja, nas quartas, semi e final, caso a partida termine empatada, a classificação ou o título serão definidos por disputa de pênaltis, conforme regras da Fifa.

Para artilheira do campeonato

Caso duas ou mais jogadoras empatem na artilharia da competição, os critérios de estabelecidos para definir a ganhadora do prêmio são:

Média de gols em relação a quantidade de partidas; Média de gols em relação a quantidade de minutos jogados; Mais assistências distribuidas na competição; Maior quantidade de gols marcados na fase final (quartas, semi e final) Sorteio

Proibição de manifestações na competição

O regulamento da Libertadores Feminina prevê a proibição da exibição de mensagens políticas, religiosas, comerciais ou pessoais de qualquer natureza no uniforme de treino, jogo, viagem ou no material (bolsas, garrafas de água, etc). Isso inclui jogadoras e comissão técnica, antes, durante e após o jogo, ou em qualquer atividade relacionada à competição.

Protocolo de concussão

Além das cinco substituições possíveis, os times poderão fazer uma substituição por concussão cerebral. Nesse caso, o time adversário ganhará o direito a uma mexida extra, independente de quantas tenham sido feitas anteriormente.

Caso uma jogadora sofra concussão, o departamento médico do clube deverá enviar um formulário padrão da Conmebol para a comissão médica da enteidade em até 24 horas após o fim da partida.

Cartões aplicados a membros da comissão

Caso um membro da comissão técnica, presente no banco de reservas, receba um cartão vermelho, o treinador(a) também será considerado responsável. Dessa forma, na primeira expulsão, receberá uma advertência e, na segunda, será suspenso por uma partida. Com isso, fica impedido de acessar o banco ou o vestiário do jogo seguinte.

