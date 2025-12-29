menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Zagueira do Flamengo passa férias no Amazonas e fala em ano vencedor

Flávia Mota disputou 25 jogos neste ano

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/12/2025
15:22
Flávia Motta, zagueira do Flamengo. (Foto: acervo pessoal)
Flávia Motta, zagueira do Flamengo. (Foto: acervo pessoal)
Mesmo em clima de descanso, Flávia Mota não se desconecta do futebol. De férias em Manacapuru, no Amazonas, sua cidade natal, a zagueira do Flamengo aproveita os dias em casa, mas já projeta uma temporada ambiciosa com a camisa do Fla. Aos 24 anos, a defensora deixa claro que o objetivo para 2026 é um só: brigar por títulos.

— Quem veste o manto sagrado assume um compromisso com a vitória. Eu sei qual é a minha responsabilidade cada vez que entro em campo pelo Flamengo. Pensamos em títulos, claro, mas para isso acontecer é necessário muito trabalho, já que os rivais almejam o mesmo afirmou a atleta, em tom de liderança.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Contratada após passagens por América-MG, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Flávia se consolidou no elenco rubro-negro em 2025, temporada em que disputou 25 partidas. Natural de Manacapuru, ela carrega com orgulho a trajetória construída desde o futebol amazonense e vê no Flamengo o palco ideal para dar novos passos na carreira.

Entre eles, está um sonho bem definido: vestir a camisa da seleção brasileira. Com a Copa do Mundo Feminina marcada para 2027, no Brasil, a zagueira não esconde a ambição de estar no grupo que buscará o título em casa.

— Entendo que precisamos ter metas em nossas trajetórias profissionais. Quero fazer parte do grupo que buscará o título mundial em 27 aqui no nosso país. Será uma luta árdua, temos jogadoras de enorme talento e capacidade, mas acredito muito no meu potencial — completou.

➡️ Destaque do Botafogo abre o jogo sobre a relação das jogadoras com o futebol masculino

Time do Flamengo na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)
Time do Flamengo na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)

