A Libertadores Feminina cresce a cada ano, tendo aumentos significativos de premiação e patrocínios, além do desempenho técnico que se desenvolve exponencialmente. Para a 17ª edição, a competição contará com 11 marcas patrocinadoras.

A Midea é a patrocinadora mais recente da Libertadores Feminina, anunciada no final de 2024. A empresa de eletrodomésticos acertou um contrato válido até dezembro de 2026, que inclui presença em diversas plataformas, patch de árbitros, ativos digitais e de transmissão, e no backdrop de zona mista e coletiva de imprensa.

Já as mais antigas, que possuem vínculo até a mesma data, são Amstel, Coca-Cola, EA Sports e Mercado Livre, que fecharam acordo em 2023. Além delas, a competição contará com três marcas parceiras: DHL, Powerade e Puma.

A Mastercard, embora tenha fechado acordo em 2023, não está confirmada nas patrocinadoras oficiais da edição de 2025. Apesar disso, a empresa patrocina a competição masculina e realizou ativações de divulgação da feminina nos jogos das quartas de final, exibindo mensagens nos painéis de LED, destacando estatíscas como média e probabilidade de gols.

Patrocinadores da Libertadores Feminina 2025

Midea Amstel Bwin Coca-cola EA Sports Mercado Livre MG Motor Ueno Bank DHL Powerade Puma

Premiação recorde

Corinthians, São Paulo e Ferroviária são os representantes brasileiros. Cada clube participante da fase de grupos da Libertadores Feminina 2025 receberá 50 mil dólares (cerca de R$ 265 mil). As equipes que avançarem às quartas de final terão garantidos mais 100 mil dólares (R$ 531 mil).

O terceiro colocado receberá 350 mil dólares (R$ 1,8 milhão), enquanto o vice-campeão embolsará 750 mil dólares (R$ 3,9 milhões). O grande campeão ficará com a maior premiação da história da competição, 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões).

