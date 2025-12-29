A desistência do Fortaleza do Brasileirão Feminino A1 de 2026, após o encerramento do projeto de futebol feminino, abriu uma lacuna importante na elite nacional e reacendeu o debate sobre quem herda a vaga em casos como esse.

Diferentemente do que ocorre em acessos e rebaixamentos definidos em campo, o regulamento da competição não prevê substituição automática quando um clube opta por não disputar o torneio, mesmo tendo vaga assegurada.

De acordo com as normas da CBF, a definição passa a ser uma prerrogativa da Diretoria de Competições (DCO). O Regulamento Específico do Brasileirão Feminino A1 estabelece que situações omissas devem ser resolvidas administrativamente, sempre com base no princípio do equilíbrio técnico-esportivo. Na prática, isso significa que cabe à CBF analisar o cenário esportivo e estrutural antes de oficializar qualquer substituição.

Historicamente, a entidade costuma adotar o critério esportivo como prioridade, oferecendo a vaga ao clube de melhor campanha geral da Série A2 que não conquistou o acesso em campo, desde que atenda a todas as exigências de licenciamento, estrutura, indicação de estádio e confirmação de participação dentro do prazo. Ainda assim, a decisão não é automática e depende de validação administrativa.

➡️ Após acesso inédito, Fortaleza encerra atividades no futebol feminino

A Série A2 de 2025

Na atual temporada da Série A2, quatro clubes garantiram o acesso à elite ao avançarem às semifinais: Fortaleza, Botafogo, Vitória e Santos. Com o Fortaleza já entre os promovidos e, agora, fora da disputa da A1 por ter encerrado o projeto feminino, a vaga extra passa a ser analisada entre os clubes eliminados nas quartas de final.

Entre eles estão Minas Brasília, Mixto-MT, Atlético-MG e Ação-MT. Pelo desempenho esportivo ao longo da competição, o Minas Brasília aparece como o time com melhor campanha geral entre os que ficaram pelo caminho no mata-mata, após ser eliminado justamente pelo Fortaleza nas quartas de final, em confrontos equilibrados decididos nos detalhes.

Ainda assim, a eventual entrada de um novo clube na A1 de 2026 depende de decisão formal da CBF. A entidade pode confirmar o critério esportivo ou adotar outro encaminhamento, desde que respeite os regulamentos e as condições técnicas exigidas para a disputa da elite.

Procurado pela reportagem, o Minas Brasília afirmou que acompanha a situação com atenção e aguarda uma definição oficial. "Estamos acompanhando a situação de perto e aguardando a definição dos critérios por parte da CBF", informou o clube ao Lance!.

Até o momento, a CBF não se pronunciou oficialmente sobre quem ficará com a vaga deixada pelo Fortaleza. A definição deve ocorrer após o encerramento dos trâmites administrativos e a análise completa da situação.

Entenda exigência da CBF

De acordo com as regras de licenciamento de clubes adotadas pela CBF e pela Conmebol, equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro masculino são obrigadas a manter um projeto de futebol feminino ativo.

No entanto, quando um clube tem vaga assegurada no Brasileirão Feminino A1 e opta por não participar da competição, a consequência é a perda imediata dessa vaga, com rebaixamento administrativo no feminino.

Nesses casos, para retornar à elite, o clube precisaria conquistar o acesso esportivamente nas divisões inferiores. O mesmo já aconteceu com o Ceará, quando abriu mão de ter um time feminino após o rebaixamento e hoje disputa a Série A3 do Brasileiro.