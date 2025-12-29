Após acesso inédito, Fortaleza encerra atividades no futebol feminino

O Fortaleza não dará continuidade ao projeto de futebol feminino a partir de 2026. Em comunicado interno divulgado aos colaboradores, que o Lance! teve acesso, o clube explicou que a decisão foi tomada após análise do cenário financeiro atual da SAF, marcado por restrições orçamentárias, ausência de recursos específicos e impossibilidade de manter a modalidade dentro dos parâmetros exigidos pelas competições.

Entenda exigência da CBF

De acordo com as regras de licenciamento de clubes adotadas pela CBF e pela Conmebol, equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro masculino são obrigadas a manter um projeto de futebol feminino ativo.

No entanto, quando um clube tem vaga assegurada no Brasileirão Feminino A1 e opta por não participar da competição, a consequência é a perda imediata dessa vaga, com rebaixamento administrativo no feminino.

Nesses casos, para retornar à elite, o clube precisaria conquistar o acesso esportivamente nas divisões inferiores. O mesmo já aconteceu com o Ceará, quando abriu mão de ter um time feminino após o rebaixamento e hoje disputa a Série A3 do Brasileiro.

Por que o Fortaleza encerrou o futebol feminino

De acordo com a nota, a gestão afirmou ter buscado alternativas e soluções para garantir a continuidade do futebol feminino de forma sustentável, mas concluiu que, neste momento, a descontinuidade das atividades é necessária para preservar o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade global do clube. O Fortaleza reconheceu o peso da decisão e destacou a importância histórica da modalidade, além do empenho de atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos no projeto.

O clube também agradeceu publicamente a todas as pessoas que fizeram parte da trajetória do futebol feminino tricolor, ressaltando o legado deixado pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Por fim, informou que haverá uma reunião específica com os colaboradores da modalidade para alinhamento e definição dos próximos passos dentro da estrutura do clube.

Confira na íntegra:

Prezados colaboradores,

Com responsabilidade, transparência e respeito a todos os profissionais envolvidos, comunicamos que o Fortaleza Esporte Clube SAF não dará continuidade ao projeto de futebol feminino no ano de 2026.

Ressaltamos que a gestão envidou todos os esforços possíveis para a manutenção da modalidade, buscando alternativas, soluções e caminhos que permitissem a continuidade do projeto de forma sustentável. No entanto, por determinação da SAF, diante do cenário atual de restrição orçamentária, da ausência de recursos específicos e da incapacidade financeira de manutenção da modalidade dentro dos parâmetros exigidos, definiu a descontinuidade das atividades.

Trata-se de uma decisão extremamente difícil, que reconhece a importância do futebol feminino, o empenho dos profissionais envolvidos e a história construída até aqui. Contudo, ela se faz necessária para garantir a responsabilidade financeira, o equilíbrio da operação e a sustentabilidade global do clube neste momento.

Agradecemos profundamente a todos que fizeram parte desse projeto — atletas, comissão técnica, colaboradores e staff — pela dedicação, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo do processo. O trabalho realizado deixa um legado importante e merece nosso respeito e reconhecimento.

Seguimos comprometidos com a transparência, o diálogo e o respeito às pessoas que constroem o Fortaleza diariamente, certos de que decisões difíceis também fazem parte de uma gestão responsável.

Aos colaboradores do futebol feminino em específico, teremos uma reunião de alinhamento para traçarmos o futuro dentro da estrutra.

Atenciosamente,

Fortaleza Esporte Clube SAF