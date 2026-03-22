Atlético de Madrid defende Gio Garbelini, e Federação Espanhola investiga caso

O episódio envolvendo a atacante brasileira Gio Garbelini, acusada de uma suposta ofensa racista na semifinal da Copa da Rainha contra o Tenerife, ganhou novos desdobramentos nesta semana. O Atlético de Madrid se posicionou oficialmente em defesa da jogadora, enquanto um juiz disciplinar da Federação Espanhola de Futebol decidiu abrir investigação para apurar o episódio.

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Atlético de Madrid defende atacante

Em meio à repercussão, o Atlético saiu em defesa de sua jogadora e adotou um tom firme ao rebater a acusação. Em comunicado enviado ao Jornal O Globo, o clube destacou que Gio é reconhecida por sua conduta dentro e fora de campo e afirmou que, em nenhum momento, houve qualquer comportamento reprovável por parte da atleta. A nota também ressalta que a própria jogadora já apresentou sua versão dos fatos, negando de forma categórica qualquer envolvimento em atitude de cunho racista.

O clube reforçou ainda a gravidade do tema, afirmando que acusações de racismo não podem ser feitas de maneira leviana, especialmente sem comprovação. A manifestação busca preservar a imagem da atleta em um caso que ganhou grande repercussão dentro e fora da Espanha.

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Na mesma linha, Gio Garbelini se pronunciou publicamente, rechaçando a acusação. A atacante afirmou que o que foi registrado na súmula não corresponde ao que de fato aconteceu em campo e reforçou seu repúdio a qualquer forma de racismo. Ela destacou que sempre pautou sua carreira pelo respeito e pela convivência com atletas de diferentes origens e afirmou que não aceitará ter seu nome associado a uma acusação dessa natureza.

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Caso é investigado e atleta do Tenerife é punida

Enquanto isso, a Federação Espanhola de Futebol avançou nas medidas para esclarecer o caso. O juiz disciplinar decidiu abrir uma instrução em caráter reservado, com o objetivo de apurar os fatos e verificar se há responsabilidades a serem aplicadas. A decisão mantém o caso sob investigação formal, ainda sem desfecho definido.

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A entidade também apontou um ponto importante do ponto de vista processual. Como o prazo para apresentação de alegações não foi cumprido por uma das partes envolvidas, prevalece, por ora, a presunção de veracidade do que foi registrado na súmula da arbitragem. Ainda assim, a abertura da instrução indica que a federação irá aprofundar a análise antes de qualquer decisão disciplinar.

Por outro lado, também foi determinada a suspensão de dois jogos para Fatou Dembélé "por agir de maneira violenta fora da disputa de bola, sem possibilidade de jogá-la ou com o jogo paralisado", além de multa conforme o artigo 52 do Código Disciplinar, conforme divulgado pelo Mundo Deportivo.