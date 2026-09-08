Lorena concorre à Bola de Ouro como melhor goleira do mundo

A goleira Lorena está entre as indicadas à Bola de Ouro 2026, na categoria de melhor goleira da temporada. A lista de concorrentes foi divulgada nesta terça-feira (8), e a brasileira aparece como a única representante do país na disputa.

A jogadora do Kansas City Current, dos Estados Unidos, terá pela frente nomes de peso do futebol feminino internacional: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita também concorrem ao prêmio.

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➡️ Vozinha é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo

Indicadas ao prêmio de melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Alemanha) Cata Coll (Espanha) Hannah Hampton (Inglaterra) Lorena (Brasil) Ayaka Yamashita (Japão)

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Título com a Seleção Brasileira

Um dos principais destaques de Lorena no período considerado pela premiação foi a conquista da Copa América Feminina de 2025 com o Brasil. A decisão contra a Colômbia terminou empatada e precisou ser definida nos pênaltis. A goleira teve participação decisiva na disputa ao defender uma cobrança e contribuir diretamente para o título continental da Seleção.

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Trajetória de Lorena

Revelada pelo Grêmio, Lorena atua pelo Kansas City Current, dos Estados Unidos, desde 2025. A goleira recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira em 2021 e, desde então, conquistou espaço até se firmar como uma das principais opções para a posição. Em 2024, Lorena também fez parte da campanha que levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

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Lorena, goleira do Kansas City, disputa a Copa América pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/Divulgação)

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. A edição de 2026 será realizada fora da França em razão da celebração dos 70 anos da premiação, além da homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.

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