Lorena concorre à Bola de Ouro como melhor goleira do mundo
Brasileira está entre as cinco finalistas da categoria após temporada de destaque pela Seleção
A goleira Lorena está entre as indicadas à Bola de Ouro 2026, na categoria de melhor goleira da temporada. A lista de concorrentes foi divulgada nesta terça-feira (8), e a brasileira aparece como a única representante do país na disputa.
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A jogadora do Kansas City Current, dos Estados Unidos, terá pela frente nomes de peso do futebol feminino internacional: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton e Ayaka Yamashita também concorrem ao prêmio.
➡️ Vozinha é indicado ao prêmio de melhor goleiro do mundo
Indicadas ao prêmio de melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Alemanha)
- Cata Coll (Espanha)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Lorena (Brasil)
- Ayaka Yamashita (Japão)
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Título com a Seleção Brasileira
Um dos principais destaques de Lorena no período considerado pela premiação foi a conquista da Copa América Feminina de 2025 com o Brasil. A decisão contra a Colômbia terminou empatada e precisou ser definida nos pênaltis. A goleira teve participação decisiva na disputa ao defender uma cobrança e contribuir diretamente para o título continental da Seleção.
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Trajetória de Lorena
Revelada pelo Grêmio, Lorena atua pelo Kansas City Current, dos Estados Unidos, desde 2025. A goleira recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira em 2021 e, desde então, conquistou espaço até se firmar como uma das principais opções para a posição. Em 2024, Lorena também fez parte da campanha que levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.
A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. A edição de 2026 será realizada fora da França em razão da celebração dos 70 anos da premiação, além da homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do troféu, em 1956.
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