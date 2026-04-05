O técnico Arthur Elias precisou fazer um ajuste na lista da Seleção Brasileira para a disputa da Fifa Series e chamou a goleira Camila Rodrigues, do Cruzeiro. A arqueira entra na vaga de Lorena, que atua no Kansas City Current e sofreu uma lesão no quadril esquerdo em compromisso recente pelo clube norte-americano.

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A convocação premia o momento consistente de Camila na temporada. Titular absoluta do Cruzeiro em 2026, a goleira disputou seis partidas no Brasileirão Feminino, todas como titular, com 540 minutos em campo e apenas seis gols sofridos. Além dela, Arthur contará com Lelê, do Corinthians, e Thaís Lima, do Benfica.

A Seleção Brasileira terá pela frente três amistosos durante a FIFA Series, contra Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá, nos dias 11, 14 e 18 de abril. As partidas serão realizadas na Arena Pantanal, em Cuiabá, e servirão como oportunidade para testes na equipe comandada por Arthur Elias.

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Goleira Camila Rodrigues foi destaque de Flamengo x Cruzeiro. (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Agenda da Seleção na Fifa Series

11 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Brasil x Coreia do Sul - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

14 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Brasil x Zâmbia - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

18 de abril - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Brasil x Canadá - 21h30 (22h30 no horário de Brasília)

*Todas as partidas serão no horário local de Cuiabá (MT)

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