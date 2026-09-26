Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Liquidação na NFL: ingressos para Cowboys x Ravens no Rio têm preços promocionais

Ingressos de meia-entrada para o setor Sul estão disponíveis a partir de R$ 112,50

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 19:44
Favorite o Lance! no Google
NFL terá jogo no Rio de Janeiro
Ingressos de meia-entrada para o setor Sul estão disponíveis a partir de R$ 112,50

Os torcedores que ainda não garantiram presença no jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL, encontraram uma oportunidade de última hora. Os ingressos para a partida estão com preços promocionais em alguns setores do Maracanã.

Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys

NFL no Rio: técnico dos Cowboys compara tamanho de Dallas e Flamengo

Futebol Americano
Há 1 dia
bola de futebol americano com selo do Rio de Janeiro

Pedro Sampaio exalta show com Ricky Martin no NFL Rio Game: ‘Vai ser histórico’

Futebol Americano
Há 6 horas
Zay Flowers e Marlon Humphrey, do Baltimore Ravens, fizeram aquecimentos no gramado do hotel em que estão hospedados no Rio de Janeiro (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

NFL no Rio: Com hotel exclusivo, Ravens cancela treino e libera atletas

Futebol Americano
Há 3 horas

➡️ NFL: Patriots se junta ao Santuário Cristo Redentor por leilão beneficente

A meia-entrada para o setor Sul está disponível a partir de R$ 112,50, enquanto o ingresso de inteira custa R$ 225.

A partida está marcada para começar às 17h25 (horário de Brasília). O confronto entre Cowboys e Ravens será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, e faz parte da programação da NFL no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cowboys NFL Rio
Dallas Cowboys manda partida da NFL no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / NFL)

Segundo apuração do Lance!, restam poucos ingressos disponíveis para o evento. A organização trabalha para comercializar as últimas entradas e busca garantir o estádio lotado para a partida.

➡️ Diretor da NFL valoriza interesse de franquias e projeta estreia no Rio: 'Times querem jogar'

A venda oficial dos ingressos é realizada pela Ticketmaster

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marlon Humphrey é jogador do Baltimore Ravens

Futebol Americano

Jogador dos Ravens já se envolveu em polêmica com Rebeca Andrade; relembre

Há 1 hora
Zay Flowers e Marlon Humphrey, do Baltimore Ravens, fizeram aquecimentos no gramado do hotel em que estão hospedados no Rio de Janeiro (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Futebol Americano

NFL no Rio: Com hotel exclusivo, Ravens cancela treino e libera atletas

Há 4 horas
bola de futebol americano com selo do Rio de Janeiro

Futebol Americano

Pedro Sampaio exalta show com Ricky Martin no NFL Rio Game: 'Vai ser histórico'

Há 6 horas
lamar_jackson

Futebol Americano

Lamar Jackson: conheça o astro dos Ravens que joga no Maracanã

Há 9 horas
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game

Futebol Americano

Dak Prescott destaca preparação dos Cowboys para jogo contra Ravens no Rio

Há 1 dia
Brian Schottenheimer é o treinador do Dallas Cowboys

Futebol Americano

NFL no Rio: técnico dos Cowboys compara tamanho de Dallas e Flamengo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Foto das camisas da NFL, Vasco e Approve

BAP veta venda de coleção do Vasco com a NFL no Maracanã

Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)

Lamar Jackson brinca antes de Ravens x Cowboys: 'Sou um gênio'

NFL terá jogo no Rio de Janeiro

NFL reforça parceria com COB antes de Cowboys x Ravens no Rio

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

ESPN e Disney+ exibem RedZone e Cowboys x Ravens no Maracanã pela NFL

Gramado do Maracanã, estádio em que jogam Flamengo e Fluminense

NFL consegue máquina a tempo e inicia troca de gramado do Maracanã

Pessoas sentadas assistindo tv no Brewteco

Cowboys x Ravens: veja bares e lugares para acompanhar a NFL no Rio

Capacetes de Ravens w Cowboys juntos a camisas de Lamar Jackson e Dak Prescott no Maracanã, palco do NFL Rio Game

NFL no Rio: por que Ravens e Cowboys foram escolhidos para jogar no Maracanã

Pessoas sentadas assistindo tv no Brewteco

NFL no Rio de Janeiro: veja bares que vão transmitir Cowboys x Ravens

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

Diretor de conteúdo da NFL explica estratégia no Brasil e destaca documentário dos Crocodiles

Para a temporada da NFL, o MetLife Stadium voltou a usar grama sintética

NFL também vive debate sobre gramado sintético após Copa do Mundo

Maracanã

Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)

NFL Week: Aeva Manaus abre semana com bicampeonato no Rio