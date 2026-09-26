Liquidação na NFL: ingressos para Cowboys x Ravens no Rio têm preços promocionais

Os torcedores que ainda não garantiram presença no jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL, encontraram uma oportunidade de última hora. Os ingressos para a partida estão com preços promocionais em alguns setores do Maracanã.

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A meia-entrada para o setor Sul está disponível a partir de R$ 112,50, enquanto o ingresso de inteira custa R$ 225.

A partida está marcada para começar às 17h25 (horário de Brasília). O confronto entre Cowboys e Ravens será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, e faz parte da programação da NFL no Brasil.

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Dallas Cowboys manda partida da NFL no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / NFL)

Segundo apuração do Lance!, restam poucos ingressos disponíveis para o evento. A organização trabalha para comercializar as últimas entradas e busca garantir o estádio lotado para a partida.

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A venda oficial dos ingressos é realizada pela Ticketmaster