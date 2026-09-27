NFL supera Flamengo e tem o maior público do ano no Maracanã

O NFL Rio Game entrou para a história neste domingo (27). A partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys levou 72.792 torcedores ao Maracanã e superou o público de Flamengo 2 x 1 Cruzeiro, pela Libertadores, que havia registrado 72.481 presentes, e se tornou o maior público do estádio em 2026.

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O número também representa um salto em relação aos dois jogos anteriores da temporada regular da NFL realizados no Brasil, ambos na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024, teve 47.236 presentes, enquanto Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, em 2025, reuniu 47.627.

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Maracanã tem capacidade maior que a Neo Química Arena

A comparação entre os públicos precisa levar em conta a capacidade dos estádios. O Maracanã comporta cerca de 77,6 mil torcedores, enquanto a Neo Química Arena tem capacidade para aproximadamente 48,9 mil.

Com 72.792 pessoas, o NFL Rio Game ocupou cerca de 94% da capacidade do Maracanã. Nos jogos anteriores da NFL no Brasil, a ocupação da arena paulista ficou próxima do limite máximo: 47.236 torcedores em 2024 e 47.627 em 2025.

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Assim, embora o estádio carioca tenha capacidade significativamente maior, a chegada da NFL ao Rio ampliou de forma considerável o número absoluto de torcedores presentes em uma partida da liga no Brasil.

Mosaico da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena durante jogo da NFL. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Público do NFL Rio supera marca do Flamengo

O confronto entre Ravens e Cowboys também ultrapassou uma das maiores marcas recentes de público do Maracanã. Flamengo e Cruzeiro levaram 72.481 pessoas ao estádio em duelo pela Libertadores de 2026.

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O NFL Rio Game colocou 311 torcedores a mais nas arquibancadas. A partida também marcou a estreia do Maracanã como palco de um jogo da temporada regular da NFL.

Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Rio entra na rota internacional da NFL

O público registrado no Maracanã também se aproxima das maiores marcas recentes da NFL fora dos Estados Unidos. Em 2025, Rams x Jaguars, em Wembley, Londres, teve 86.152 torcedores, enquanto Commanders x Dolphins, no Santiago Bernabéu, em Madri, reuniu 78.610. No mesmo ano, Steelers x Vikings levou 74.512 pessoas ao Croke Park, em Dublin.

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O recorde de público em um jogo de temporada regular da NFL fora dos Estados Unidos, porém, pertence ao duelo entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals, no Estádio Azteca, no México, em 2005. A partida teve 103.467 torcedores.

Com 72.792 presentes, Ravens x Cowboys passa a integrar a lista dos grandes públicos registrados pela NFL em partidas internacionais e estabelece uma nova marca para a liga no Brasil.

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Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

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