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NFL supera Flamengo e tem o maior público do ano no Maracanã

Ravens x Cowboys reúne 72.792 torcedores e estabelece maior público da NFL no Brasil

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 20:20
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Jogo da NFL supera marca de público do Flamengo em 2026
Jogo da NFL supera marca de público do Flamengo em 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O NFL Rio Game entrou para a história neste domingo (27). A partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys levou 72.792 torcedores ao Maracanã e superou o público de Flamengo 2 x 1 Cruzeiro, pela Libertadores, que havia registrado 72.481 presentes, e se tornou o maior público do estádio em 2026.

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O número também representa um salto em relação aos dois jogos anteriores da temporada regular da NFL realizados no Brasil, ambos na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024, teve 47.236 presentes, enquanto Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, em 2025, reuniu 47.627.

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Maracanã tem capacidade maior que a Neo Química Arena

A comparação entre os públicos precisa levar em conta a capacidade dos estádios. O Maracanã comporta cerca de 77,6 mil torcedores, enquanto a Neo Química Arena tem capacidade para aproximadamente 48,9 mil.

Com 72.792 pessoas, o NFL Rio Game ocupou cerca de 94% da capacidade do Maracanã. Nos jogos anteriores da NFL no Brasil, a ocupação da arena paulista ficou próxima do limite máximo: 47.236 torcedores em 2024 e 47.627 em 2025.

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Assim, embora o estádio carioca tenha capacidade significativamente maior, a chegada da NFL ao Rio ampliou de forma considerável o número absoluto de torcedores presentes em uma partida da liga no Brasil.

Neo Química Arena NFL São Paulo Game futebol americano Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs
Mosaico da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena durante jogo da NFL. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Público do NFL Rio supera marca do Flamengo

O confronto entre Ravens e Cowboys também ultrapassou uma das maiores marcas recentes de público do Maracanã. Flamengo e Cruzeiro levaram 72.481 pessoas ao estádio em duelo pela Libertadores de 2026.

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O NFL Rio Game colocou 311 torcedores a mais nas arquibancadas. A partida também marcou a estreia do Maracanã como palco de um jogo da temporada regular da NFL.

Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Rio entra na rota internacional da NFL

O público registrado no Maracanã também se aproxima das maiores marcas recentes da NFL fora dos Estados Unidos. Em 2025, Rams x Jaguars, em Wembley, Londres, teve 86.152 torcedores, enquanto Commanders x Dolphins, no Santiago Bernabéu, em Madri, reuniu 78.610. No mesmo ano, Steelers x Vikings levou 74.512 pessoas ao Croke Park, em Dublin.

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O recorde de público em um jogo de temporada regular da NFL fora dos Estados Unidos, porém, pertence ao duelo entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals, no Estádio Azteca, no México, em 2005. A partida teve 103.467 torcedores.

Com 72.792 presentes, Ravens x Cowboys passa a integrar a lista dos grandes públicos registrados pela NFL em partidas internacionais e estabelece uma nova marca para a liga no Brasil.

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Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã
Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

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