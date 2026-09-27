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Quem são os Cowboys? Conheça a história do time que enfrenta os Ravens no Maracanã

Franquia fundada em 1960 é uma das mais populares dos Estados Unidos

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 08:00
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Dallas Cowboys
O Dallas Cowboys é o mandante do jogo da NFL no Maracanã (Foto: Ronald Martinez/AFP)

Quando o Dallas Cowboys entrar no gramado do Maracanã neste domingo (27), para enfrentar o Baltimore Ravens pelo NFL Rio Game, estará representando uma das franquias mais tradicionais da NFL. Criado em 1960, o time passou por diferentes gerações, construiu uma das maiores marcas da liga e conquistou cinco títulos do Super Bowl.

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A história dos Cowboys começou com a expansão da NFL para Dallas. A franquia foi oficialmente concedida em 28 de janeiro de 1960 e se tornou a 13ª equipe da liga. O início, porém, esteve longe de ser vitorioso: na primeira temporada, Dallas terminou com 11 derrotas e um empate.

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O início dos Cowboys

O primeiro grande passo para a construção da identidade do time foi a formação da comissão responsável pelo projeto. O proprietário Clint Murchison Jr. contratou Tex Schramm como gerente-geral, Tom Landry como técnico e Gil Brandt para comandar o departamento de pessoal.

Landry permaneceu no cargo por 29 temporadas, de 1960 a 1988, e foi responsável pela transformação dos Cowboys em uma potência da NFL. Depois de cinco temporadas sem terminar com campanha positiva, Dallas conseguiu seu primeiro retrospecto vencedor em 1966.

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A partir daquele ano, começou uma sequência histórica. Os Cowboys tiveram 20 temporadas consecutivas com campanha positiva, entre 1966 e 1985, período que também contou com 13 títulos de divisão, cinco aparições no Super Bowl e duas conquistas.

Time do Dallas Cowboys nos anos 60
Time do Dallas Cowboys nos anos 60 (Foto: Divulgação/NFL)

Os primeiros títulos e a era de "America's Team"

O primeiro título da história dos Cowboys veio na temporada de 1971. No Super Bowl VI, disputado em janeiro de 1972, Dallas derrotou o Miami Dolphins por 24 a 3 e levantou o troféu pela primeira vez. A equipe voltou ao topo seis anos depois, no Super Bowl XII, quando os Cowboys venceram o Denver Broncos por 27 a 10 e conquistaram o segundo título da franquia.

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Durante esse período, Dallas passou a ser conhecido pelo apelido de "America's Team". A projeção nacional da equipe foi impulsionada também pelo trabalho de marketing da franquia e pela presença de jogadores como Roger Staubach, Bob Lilly, Randy White e Tony Dorsett.

O Dallas Cowboys venceu o Super Bowl VI
O Dallas Cowboys venceu o Super Bowl VI (Foto: Divulgação/NFL)

Jerry Jones compra o time

Depois de uma fase de dificuldades na década de 1980, os Cowboys passaram por uma mudança importante em 1989. O empresário Jerry Jones comprou a franquia e, pouco depois, substituiu Tom Landry por Jimmy Johnson no comando da equipe.

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Jones e Johnson iniciaram uma reconstrução que rapidamente levou Dallas de volta ao topo. No Draft de 1989, os Cowboys selecionaram Troy Aikman, que se tornaria um dos principais jogadores da história da franquia.

Nos anos seguintes, Dallas reuniu uma geração que também contava com Emmitt Smith e Michael Irvin. O trio ficou conhecido como "The Triplets" e foi peça central na fase mais vitoriosa da equipe nos anos 1990.

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Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys da NFL
Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys da NFL (Foto: Elsa/AFP)

Três Super Bowls em quatro temporadas

O primeiro título da era Jerry Jones veio na temporada de 1992. No Super Bowl XXVII, os Cowboys derrotaram o Buffalo Bills por 52 a 17 e voltaram a conquistar o troféu depois de 15 anos.

Um ano depois, Dallas repetiu o feito. No Super Bowl XXVIII, a equipe venceu novamente o Buffalo Bills, desta vez por 30 a 13, e conquistou o segundo título consecutivo. Jimmy Johnson deixou o cargo após a temporada de 1993 e foi substituído por Barry Switzer. Mesmo com a mudança, os Cowboys continuaram entre as principais equipes da liga.

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Em 1995, Dallas chegou novamente ao Super Bowl. A equipe venceu o Pittsburgh Steelers por 27 a 17 na decisão e conquistou o quinto título da história da franquia. A campanha marcou o terceiro Super Bowl dos Cowboys em quatro temporadas.

O Dallas Cowboys venceu o Super Bowl XXVIII
O Dallas Cowboys venceu o Super Bowl XXVIII (Foto: Divulgação/NFL)

O longo período sem novo título

Depois da conquista de 1995, os Cowboys passaram por diferentes gerações e tiveram novas campanhas de destaque, mas não voltaram a disputar o Super Bowl.

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A franquia conquistou títulos da NFC East em diferentes momentos e teve jogadores importantes, como Darren Woodson, Deion Sanders, Jason Witten, Tony Romo e, mais recentemente, Dak Prescott. Apesar disso, o quinto título de Super Bowl, conquistado em 1995, continua sendo o mais recente da história dos Cowboys.

Em 2009, a equipe deixou o Texas Stadium e passou a jogar no AT&T Stadium, em Arlington, que se tornou a atual casa da franquia.

AT&amp;T Stadium
O AT&amp;T Stadium é o estádio do Dallas Cowboys (Foto: Divulgação)

Uma das maiores marcas da NFL

Ao longo de mais de seis décadas, os Cowboys construíram uma história marcada por cinco títulos do Super Bowl, oito conquistas da NFC e diversas gerações de jogadores que chegaram ao Hall da Fama.

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A franquia também se tornou uma das marcas esportivas mais conhecidas dos Estados Unidos, mantendo Jerry Jones como proprietário, presidente e gerente-geral desde 1989.

Agora, em 2026, os Cowboys levam essa história para o Brasil pela primeira vez em um jogo da temporada regular. No Maracanã, a equipe enfrentará os Baltimore Ravens pelo NFL Rio Game, em mais um capítulo da trajetória de uma franquia criada há 66 anos.

Dallas Cowboys contra Pittsburgh Steelers, em 7 de outubro de 2024. (Photo by Joe Sargent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dallas Cowboys contra Pittsburgh Steelers, em 7 de outubro de 2024 (Foto: Joe Sargent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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