Cafu recebe homenagem especial antes do NFL Rio Game

O NFL Rio Game ganhou um convidado especial antes da bola entrar em campo neste domingo (27). Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu foi homenageado no Maracanã durante a programação que antecedeu o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A homenagem começou com uma produção especial exibida no telão do estádio. No vídeo, Cafu aparece inserido no universo do futebol americano, em uma ação que buscou aproximar a trajetória do ex-jogador brasileiro da experiência da NFL no país.

continua após a publicidade

Na sequência, o ex-lateral recebeu uma jersey personalizada com o número 2, em referência à camisa que marcou sua carreira. Cafu ainda teve participação dentro do campo. O ex-capitão da Seleção esteve presente no coin toss, tradicional lançamento da moeda que antecede as partidas da NFL e ajuda a definir as condições iniciais do confronto.

Além dos momentos no gramado, Cafu também participou de ações no XP Exclusive Lounge. O espaço recebeu atividades de relacionamento e produção de conteúdo durante o NFL Rio Game.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFL



Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Outros famosos também marcaram presença no NFL Rio Game

Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida.

Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca, Leo Picon, Maurício Meirelles, Gabi Brandt, Bruna Biancardi e Alane Dias.

continua após a publicidade

Lista de convidados