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Cafu recebe homenagem especial antes do NFL Rio Game

Ex-capitão da Seleção Brasileira participou do coin toss e ganhou jersey personalizada durante evento no Maracanã

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cafu com a taça da Copa do Mundo
Ex-lateral Cafu com a taça da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

O NFL Rio Game ganhou um convidado especial antes da bola entrar em campo neste domingo (27). Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu foi homenageado no Maracanã durante a programação que antecedeu o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.

Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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A homenagem começou com uma produção especial exibida no telão do estádio. No vídeo, Cafu aparece inserido no universo do futebol americano, em uma ação que buscou aproximar a trajetória do ex-jogador brasileiro da experiência da NFL no país.

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Na sequência, o ex-lateral recebeu uma jersey personalizada com o número 2, em referência à camisa que marcou sua carreira. Cafu ainda teve participação dentro do campo. O ex-capitão da Seleção esteve presente no coin toss, tradicional lançamento da moeda que antecede as partidas da NFL e ajuda a definir as condições iniciais do confronto.

Além dos momentos no gramado, Cafu também participou de ações no XP Exclusive Lounge. O espaço recebeu atividades de relacionamento e produção de conteúdo durante o NFL Rio Game.

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Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Outros famosos também marcaram presença no NFL Rio Game

Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida.

Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca, Leo Picon, Maurício Meirelles, Gabi Brandt, Bruna Biancardi e Alane Dias.

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Lista de convidados

  1. Neymar Jr. — jogador de futebol
  2. Guga Kuerten — ex-tenista
  3. José Aldo — ex-lutador
  4. Pedro Scooby — surfista
  5. Bruna Biancardi — modelo e influenciadora
  6. Felipe Titto — ator e empresário
  7. Fred Bruno — apresentador
  8. Péricles — cantor
  9. Virginia Fonseca — influenciadora
  10. João Gomes — cantor
  11. Seu Jorge — cantor
  12. Caio Bonfim — atleta da marcha atlética
  13. Arthur Melo — jogador de futebol do Santos
  14. Jorginho — jogador do Flamengo
  15. Lucas Rodriguez — jogador de futebol
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