Cafu recebe homenagem especial antes do NFL Rio Game
Ex-capitão da Seleção Brasileira participou do coin toss e ganhou jersey personalizada durante evento no Maracanã
O NFL Rio Game ganhou um convidado especial antes da bola entrar em campo neste domingo (27). Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu foi homenageado no Maracanã durante a programação que antecedeu o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.
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A homenagem começou com uma produção especial exibida no telão do estádio. No vídeo, Cafu aparece inserido no universo do futebol americano, em uma ação que buscou aproximar a trajetória do ex-jogador brasileiro da experiência da NFL no país.
Na sequência, o ex-lateral recebeu uma jersey personalizada com o número 2, em referência à camisa que marcou sua carreira. Cafu ainda teve participação dentro do campo. O ex-capitão da Seleção esteve presente no coin toss, tradicional lançamento da moeda que antecede as partidas da NFL e ajuda a definir as condições iniciais do confronto.
Além dos momentos no gramado, Cafu também participou de ações no XP Exclusive Lounge. O espaço recebeu atividades de relacionamento e produção de conteúdo durante o NFL Rio Game.
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Outros famosos também marcaram presença no NFL Rio Game
Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida.
Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca, Leo Picon, Maurício Meirelles, Gabi Brandt, Bruna Biancardi e Alane Dias.
Lista de convidados
- Neymar Jr. — jogador de futebol
- Guga Kuerten — ex-tenista
- José Aldo — ex-lutador
- Pedro Scooby — surfista
- Bruna Biancardi — modelo e influenciadora
- Felipe Titto — ator e empresário
- Fred Bruno — apresentador
- Péricles — cantor
- Virginia Fonseca — influenciadora
- João Gomes — cantor
- Seu Jorge — cantor
- Caio Bonfim — atleta da marcha atlética
- Arthur Melo — jogador de futebol do Santos
- Jorginho — jogador do Flamengo
- Lucas Rodriguez — jogador de futebol
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