O Dallas Cowboys e o Baltimore Ravens entram em campo neste domingo (27), no Maracanã. A partida começa às 17h25 (de Brasília) e é válida pela terceira semana da temporada regular da NFL. Para quem está acostumado ao futebol, algumas situações do futebol americano podem parecer complicadas à primeira vista. O sistema de descidas, a contagem de jardas e as diferentes formas de pontuação são alguns dos elementos que fazem parte da dinâmica da modalidade.

Pensando em quem vai acompanhar Cowboys x Ravens, o Lance! preparou um guia com as principais regras para entender o que acontece durante a partida.

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Qual é o objetivo do futebol americano?

A missão de uma equipe é avançar pelo campo até chegar à endzone adversária, localizada nas extremidades do gramado. A jogada que leva a bola até essa área é o touchdown, principal forma de pontuação do futebol americano. O ataque precisa conquistar espaço no campo utilizando corridas ou passes. Para isso, conta com uma sequência de quatro descidas para avançar pelo menos 10 jardas.

Caso consiga atingir a distância necessária, a equipe recebe uma nova série de quatro tentativas e continua com a posse de bola. Se não alcançar as 10 jardas, o time precisa decidir como encerrar aquela campanha ofensiva.

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Nwosu entra na endzone para anotar um touchdown pelos Seahawks contra os Patriots, pelo Super Bowl LX (Foto: Josh Edelson/AFP)

O que são as descidas?

As chamadas downs são uma das principais regras para entender o futebol americano. O ataque começa uma sequência com quatro tentativas. A cada jogada, a equipe tenta avançar pelo campo e chegar à marca necessária para conquistar uma nova primeira descida.

Quando faltam poucas jardas e o time chega à quarta tentativa, o treinador precisa escolher entre continuar arriscando, chutar para um field goal ou devolver a posse ao adversário com um punt. No punt, o jogador responsável pelo chute procura mandar a bola para o mais longe possível, dificultando o início da próxima campanha ofensiva do adversário.

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Como as equipes avançam pelo campo?

Existem duas maneiras principais de ganhar jardas: correndo com a bola ou através de um passe. Nas jogadas terrestres, o jogador recebe a bola e tenta encontrar espaços criados pelos bloqueios da linha ofensiva. Já nas jogadas aéreas, o quarterback procura um companheiro livre para realizar o lançamento. A combinação entre essas duas alternativas faz parte da estratégia ofensiva das equipes e determina a maneira como cada campanha é construída.

Como funciona a pontuação?

O sistema de pontuação possui diferentes possibilidades.

Touchdown- 6 pontos

É a principal pontuação do jogo e vale seis pontos. O touchdown acontece quando um jogador entra na endzone adversária com a posse da bola ou recebe um passe dentro da área de pontuação.

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Extra point e conversão de dois pontos

Depois de um touchdown, a equipe pode tentar aumentar sua pontuação. O chute de extra point vale um ponto. Também existe a possibilidade de realizar uma nova jogada ofensiva em busca de dois pontos.

Field goal- 3 pontos

O field goal vale três pontos e acontece quando o kicker acerta o chute entre as traves. A tentativa costuma aparecer principalmente quando o ataque está em uma posição favorável no campo, mas decide não arriscar uma quarta descida.

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Safety- 2 pontos

O safety acontece quando a defesa consegue derrubar o jogador que está com a bola dentro da própria endzone. A jogada rende dois pontos para a equipe defensiva.

Quais são as principais posições?

Cada equipe utiliza jogadores com funções específicas. Quando está no ataque, o time conta com atletas responsáveis por conduzir a bola, receber passes e proteger o quarterback. O running back é uma das principais opções para as jogadas terrestres, enquanto o wide receiver atua principalmente como alvo dos passes. O tight end possui funções tanto de bloqueio quanto de recepção.

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Já a linha ofensiva tem a missão de proteger o quarterback e criar espaços para as corridas. Na defesa, aparecem posições como defensive linemen, linebackers, cornerbacks e safeties. Esses jogadores trabalham para interromper as campanhas adversárias, pressionar o quarterback, impedir corridas e dificultar os passes.

Entendendo o básico: o que é um quarterback?

O quarterback (QB) é uma das figuras centrais do ataque. É ele quem recebe a bola no início da jogada e precisa decidir rapidamente qual será o próximo movimento. O jogador pode lançar para um recebedor, entregar a bola para um running back ou correr com ela, dependendo da jogada escolhida. Por exercer essa função de comando dentro do ataque, o quarterback é uma das posições mais conhecidas e bem pagas da NFL.

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Quanto tempo dura uma partida da NFL?

O jogo é dividido em quatro quartos de 15 minutos, totalizando uma hora de tempo regulamentar. Na prática, porém, a partida costuma durar muito mais. O relógio é interrompido em diversas situações, como passes incompletos, faltas, saídas pela lateral, pedidos de tempo e revisões de arbitragem. Por isso, uma transmissão de NFL pode se estender por aproximadamente três horas.

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