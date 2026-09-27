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Vai ao NFL Rio Game? Entenda as regras do futebol americano antes da partida no Maracanã

Duelo entre Dallas e Baltimore acontece neste domingo (27), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular

PorJoanna ColaçoJoão Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 07:00
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Gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia
Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia (Foto: Divulgação / World Sports)

O Dallas Cowboys e o Baltimore Ravens entram em campo neste domingo (27), no Maracanã. A partida começa às 17h25 (de Brasília) e é válida pela terceira semana da temporada regular da NFL. Para quem está acostumado ao futebol, algumas situações do futebol americano podem parecer complicadas à primeira vista. O sistema de descidas, a contagem de jardas e as diferentes formas de pontuação são alguns dos elementos que fazem parte da dinâmica da modalidade.

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Pensando em quem vai acompanhar Cowboys x Ravens, o Lance! preparou um guia com as principais regras para entender o que acontece durante a partida.

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Qual é o objetivo do futebol americano?

A missão de uma equipe é avançar pelo campo até chegar à endzone adversária, localizada nas extremidades do gramado. A jogada que leva a bola até essa área é o touchdown, principal forma de pontuação do futebol americano. O ataque precisa conquistar espaço no campo utilizando corridas ou passes. Para isso, conta com uma sequência de quatro descidas para avançar pelo menos 10 jardas.

Caso consiga atingir a distância necessária, a equipe recebe uma nova série de quatro tentativas e continua com a posse de bola. Se não alcançar as 10 jardas, o time precisa decidir como encerrar aquela campanha ofensiva.

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Nwosu entra na endzone para anotar um touchdown pelos Seahawks contra os Patriots, pelo Super Bowl LX
Nwosu entra na endzone para anotar um touchdown pelos Seahawks contra os Patriots, pelo Super Bowl LX (Foto: Josh Edelson/AFP)

O que são as descidas?

As chamadas downs são uma das principais regras para entender o futebol americano. O ataque começa uma sequência com quatro tentativas. A cada jogada, a equipe tenta avançar pelo campo e chegar à marca necessária para conquistar uma nova primeira descida.

Quando faltam poucas jardas e o time chega à quarta tentativa, o treinador precisa escolher entre continuar arriscando, chutar para um field goal ou devolver a posse ao adversário com um punt. No punt, o jogador responsável pelo chute procura mandar a bola para o mais longe possível, dificultando o início da próxima campanha ofensiva do adversário.

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Como as equipes avançam pelo campo?

Existem duas maneiras principais de ganhar jardas: correndo com a bola ou através de um passe. Nas jogadas terrestres, o jogador recebe a bola e tenta encontrar espaços criados pelos bloqueios da linha ofensiva. Já nas jogadas aéreas, o quarterback procura um companheiro livre para realizar o lançamento. A combinação entre essas duas alternativas faz parte da estratégia ofensiva das equipes e determina a maneira como cada campanha é construída.

Como funciona a pontuação?

O sistema de pontuação possui diferentes possibilidades.

Touchdown- 6 pontos

É a principal pontuação do jogo e vale seis pontos. O touchdown acontece quando um jogador entra na endzone adversária com a posse da bola ou recebe um passe dentro da área de pontuação.

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Extra point e conversão de dois pontos

Depois de um touchdown, a equipe pode tentar aumentar sua pontuação. O chute de extra point vale um ponto. Também existe a possibilidade de realizar uma nova jogada ofensiva em busca de dois pontos.

Field goal- 3 pontos

O field goal vale três pontos e acontece quando o kicker acerta o chute entre as traves. A tentativa costuma aparecer principalmente quando o ataque está em uma posição favorável no campo, mas decide não arriscar uma quarta descida.

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Safety- 2 pontos

O safety acontece quando a defesa consegue derrubar o jogador que está com a bola dentro da própria endzone. A jogada rende dois pontos para a equipe defensiva.

Quais são as principais posições?

Cada equipe utiliza jogadores com funções específicas. Quando está no ataque, o time conta com atletas responsáveis por conduzir a bola, receber passes e proteger o quarterback. O running back é uma das principais opções para as jogadas terrestres, enquanto o wide receiver atua principalmente como alvo dos passes. O tight end possui funções tanto de bloqueio quanto de recepção.

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Já a linha ofensiva tem a missão de proteger o quarterback e criar espaços para as corridas. Na defesa, aparecem posições como defensive linemen, linebackers, cornerbacks e safeties. Esses jogadores trabalham para interromper as campanhas adversárias, pressionar o quarterback, impedir corridas e dificultar os passes.

Entendendo o básico: o que é um quarterback?

O quarterback (QB) é uma das figuras centrais do ataque. É ele quem recebe a bola no início da jogada e precisa decidir rapidamente qual será o próximo movimento. O jogador pode lançar para um recebedor, entregar a bola para um running back ou correr com ela, dependendo da jogada escolhida. Por exercer essa função de comando dentro do ataque, o quarterback é uma das posições mais conhecidas e bem pagas da NFL.

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Quanto tempo dura uma partida da NFL?

O jogo é dividido em quatro quartos de 15 minutos, totalizando uma hora de tempo regulamentar. Na prática, porém, a partida costuma durar muito mais. O relógio é interrompido em diversas situações, como passes incompletos, faltas, saídas pela lateral, pedidos de tempo e revisões de arbitragem. Por isso, uma transmissão de NFL pode se estender por aproximadamente três horas.

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