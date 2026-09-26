Marlon Humphrey, cornerback do Baltimore Ravens, chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Dallas Cowboys neste domingo (27), no Maracanã. Antes de entrar em campo na primeira partida da NFL no estádio carioca, o jogador já havia se envolvido em uma polêmica com brasileiros por uma declaração sobre Rebeca Andrade durante os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

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Humphrey criticou a reverência feita por Simone Biles e Jordan Chiles à brasileira no pódio da prova de solo da ginástica artística. O comentário provocou reações de torcedores dos Estados Unidos e do Brasil, que passaram a responder ao jogador nas redes sociais.

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Crítica à reverência de Biles e Chiles

Em agosto de 2024, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na prova de solo da ginástica artística em Paris. Na cerimônia do pódio, Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, medalhista de bronze, se curvaram diante da brasileira em um gesto de reconhecimento à campeã olímpica.

A imagem ganhou repercussão mundial, mas Humphrey reagiu de forma negativa à homenagem. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o jogador classificou o gesto das compatriotas como "literalmente nojento".

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Na época, a publicação do atleta recebeu milhões de visualizações e milhares de comentários. Brasileiros e norte-americanos criticaram o posicionamento de Humphrey e defenderam a homenagem feita por Biles e Chiles.

Marlon Humphrey é jogador do Baltimore Ravens (Foto: Patrick Smith/Getty Images/AFP)

Rebeca foi homenageada após o ouro

A reverência aconteceu depois de Rebeca superar Biles na final do solo e conquistar a medalha de ouro em Paris. O gesto das norte-americanas se tornou uma das imagens mais marcantes daquela edição dos Jogos Olímpicos. Biles também explicou a homenagem à brasileira após a repercussão da cena.

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— Ela é incrível, ela é uma rainha.

Rebeca Andrade recebe homenagem de Simone Biles e Jordan Chiles (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Humphrey está no elenco dos Ravens para o jogo no Rio

Dois anos após a polêmica, Humphrey retorna ao Brasil como integrante do elenco do Baltimore Ravens. O cornerback participou das duas primeiras partidas da equipe na temporada regular de 2026 e soma oito tackles e duas defesas de passe no período.

Ravens e Cowboys se enfrentam neste domingo, às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pelo NFL Rio Game. O confronto marca a chegada da liga de futebol americano ao estádio carioca.

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Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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