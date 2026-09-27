Quando o Baltimore Ravens entrar no gramado do Maracanã neste domingo (27), para enfrentar o Dallas Cowboys pelo NFL Rio Game, estará representando uma franquia relativamente jovem, mas com uma história que começa muito antes da criação oficial do time.

Os Ravens nasceram em 1996, depois de uma das mudanças mais controversas da história da NFL. Na época, o empresário Art Modell era dono do Cleveland Browns e decidiu transferir a operação da equipe para Baltimore. O acordo, porém, teve uma particularidade: o nome, as cores e a história dos Browns permaneceram em Cleveland, enquanto elenco, comissão técnica e estrutura foram para a nova cidade.

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Foi assim que surgiu o Baltimore Ravens, que em pouco tempo construiu sua própria identidade e passou a figurar entre as franquias de destaque da liga.

A origem vem dos Cleveland Browns

Antes de existir o Ravens, Art Modell já comandava o Cleveland Browns. Ele comprou a franquia em 1961 e permaneceu como proprietário até a mudança para Baltimore, em 1996. Os Browns tinham uma trajetória consolidada na NFL e haviam conquistado o título da liga em 1964. Décadas depois, porém, Modell passou a enfrentar dificuldades financeiras e buscava um novo estádio para aumentar as receitas da equipe.

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O impasse terminou com a decisão de levar a franquia para Baltimore. Em 1995, Modell anunciou a intenção de deixar Cleveland, e os proprietários da NFL aprovaram oficialmente a transferência em fevereiro de 1996.A solução encontrada pela liga foi preservar a identidade dos Browns em Cleveland. O nome, o histórico, o escudo e as cores ficaram na cidade, enquanto a operação esportiva foi transferida para Baltimore. Na prática, os Ravens começaram sua trajetória com jogadores e profissionais que já trabalhavam nos Browns, mas passaram a representar uma nova franquia.

Por que o time se chama Ravens?

Depois da mudança, faltava escolher o nome da nova equipe. A resposta veio da literatura e da própria cultura de Baltimore.

"Raven" significa corvo em inglês e faz referência ao poema "The Raven", publicado por Edgar Allan Poe em 1845. O escritor viveu em Baltimore e está sepultado na cidade, o que ajudou a transformar o personagem do poema em símbolo do novo time.

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A escolha também contou com participação dos torcedores. Uma votação promovida pelo The Baltimore Sun recebeu mais de 21 mil ligações, e "Ravens" acabou sendo o nome escolhido. A franquia anunciou oficialmente a nova identidade em 29 de março de 1996. A partir daí, o preto e o roxo passaram a fazer parte da identidade visual da equipe.

Josh Allen, do Buffalo Bills, em ação contra o Baltimore Ravens na NFL (Foto: Timothy T Ludwig/Getty Images/AFP)

O primeiro grande título veio em apenas cinco anos

Apesar de ter sido criada somente em 1996, a nova franquia não demorou para conquistar seu primeiro Super Bowl. Em 2000, sob o comando do técnico Brian Billick, os Ravens terminaram a temporada regular com 12 vitórias e quatro derrotas e avançaram até a decisão. Naquele time, a defesa liderada por nomes como Ray Lewis se tornou uma das marcas da franquia.

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No Super Bowl XXXV, Baltimore derrotou o New York Giants por 34 a 7 e conquistou o primeiro título de sua história. Ray Lewis foi eleito o MVP da decisão. O título também marcou uma virada simbólica: apenas quatro anos depois de nascer oficialmente, os Ravens já haviam colocado seu próprio nome na história da NFL.

Ray Lewis, Ed Reed e uma identidade construída pela defesa

A história dos Ravens passou a ser diretamente associada a grandes jogadores defensivos. Ray Lewis foi escolhido pela equipe no Draft de 1996 e se tornou um dos maiores símbolos da franquia. O linebacker disputou 13 Pro Bowls, foi eleito duas vezes o melhor jogador defensivo da NFL e terminou a carreira com dois títulos de Super Bowl.

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Outro nome marcante foi o safety Ed Reed, peça fundamental da defesa de Baltimore durante os anos 2000 e integrante do Hall da Fama do Futebol Americano. Essa tradição defensiva ajudou a moldar a identidade dos Ravens e continuou presente mesmo após a aposentadoria de seus principais ídolos.

Segundo Super Bowl veio em 2013

O segundo título da franquia demorou 12 anos para chegar. Na temporada 2012, os Ravens voltaram ao Super Bowl e enfrentaram o San Francisco 49ers na decisão. A equipe de Baltimore venceu por 34 a 31 e levantou novamente o troféu.

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Ray Lewis encerrou a carreira com o título, enquanto Joe Flacco foi eleito o MVP da decisão. Com as conquistas de 2000 e 2012, os Ravens passaram a ser uma das franquias que venceram todos os Super Bowls que disputaram.

A era Lamar Jackson

Na história mais recente, outro jogador passou a ocupar o centro das atenções em Baltimore: Lamar Jackson. Quarterback escolhido pelos Ravens no Draft de 2018, Jackson se tornou o principal rosto da equipe e ajudou a estabelecer uma nova identidade ofensiva, marcada também pela sua capacidade de correr com a bola.

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