Reginaldo Leme opina sobre Fernando Alonso na F1: ‘Deveria parar’

Jornalista o elegeu como 'hora extra' em entrevista ao Lance!

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 25/09/2025
06:30
Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
imagem cameraReginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
O comentarista Reginaldo Leme definiu Fernando Alonso como piloto que "está fazendo hora extra" na Fórmula 1, em entrevista exclusiva ao Lance!. O jornalista, com mais de 50 anos de cobertura do esporte, afirmou que o bicampeão mundial já conquistou vários recordes na F1 e deveria focar na consultoria técnica da Aston Martin, equipe em que é piloto atualmente. Assista à entrevista abaixo:

Relacionadas

— A hora extra, sem dúvidas, é Fernando Alonso. Ele continua andando forte no equipamento que tem, mas não tem muito sentido ele estar lá nesse momento. Claro, para ele tem. Ele gosta daquilo, tem qualidade para estar ali — explica.

Reginaldo Leme esperava que Fernando Alonso ficasse com algum cargo nos bastidores da equipe. Para ele, esse tipo de posição poderia o aproximar de pilotos como Felipe Drugovich, reserva da equipe e anunciado piloto da Andretti na Fórmula E. Alonso agencia carreira de pilotos como Gabriel Bortoleto.

— O Alonso já é o recordista absoluto em números de corridas, isso nunca será batido. Eu esperei que a Aston Martin desse uma posição de consultor técnico para ele. Uma posição extremamente importante para trabalhar com os pilotos. Quem sabe, isso ajudasse o Drugovich, embora não seja piloto da agência dele, que é o Gabriel Bortoleto — disse.

Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto lado a lado (Foto: Ozan Kose / AFP)
Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto lado a lado (Foto: Ozan Kose / AFP)

Jornalista afirma que caso de Hamilton não é o mesmo que o de Alonso

Reginaldo Leme finalizou dizendo que, diferente de Fernando Alonso, Lewis Hamilton não está entre os pilotos que estão na 'hora extra' da categoria, mas tem um prazo para isso:

— Tem outros pilotos também, e não é o caso do Hamilton. Pode ser se ele se, no próximo ano, ele também não conseguir se adaptar ao carro e à equipe.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

Desde sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista, com 53 anos de carreira e 80 de idade, concedeu entrevista exclusiva revelando detalhes sobre a sua carreira e seu futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora na qual é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

