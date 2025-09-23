Reginaldo Leme detalha saída da F1 da Band: ‘Era questão de tempo’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comentarista da Band Reginaldo Leme detalhou a saída da Fórmula 1 (F1) da emissora. O jornalista explicou as possíveis razões para um novo contrato com a Globo, além de falar sobre a tentativa da Band firmar um novo acordo de última hora e a reação dos colegas na confirmação da saída. Assista à entrevista abaixo:

— Todo mundo encarou isso com normalidade. No final de 2024, a Globo quase chegou a anunciar que a Fórmula 1 estava de volta. Não era um novo contrato, nem um distrato com a Band. Houve uma tentativa da F1 de mudar de canal, mas existia um contrato em vigor — respondeu Reginaldo Leme sobre as reações nos bastidores da Band, completando:

— A gente sabia que era uma questão de tempo para voltar para a Globo. Então, todo mundo encarou com normalidade. Obviamente, é diferente como eu encaro e os outros que estão no meio da carreira, como o Felipe Giaffone, o Max Wilson e o Sergio Mauricio. Mas não foi um baque.

Band tentou renovação com a F1, mas 'já era tarde'

Quando parecia tudo fechado para o retorno da F1 à Globo já em 2025, Johnny Saad (presidente da Band) assumiu o compromisso com o contrato, estendido por mais ano.

Em meados de 2025, quando as negociações para 2026 começaram, a situação foi diferente e a categoria firmou o contrato com a Globo. Reginaldo Leme explicou que, na última renovação, a Band talvez tenha agido tarde demais:

— A própria direção da Band tentou reformar o contrato e ofereceu um bom valor até. Mas, acho que quando ofereceram, já era tarde, o bonde já tinha passado.

O jornalista também explicou que a cobertura da Band foi muito elogiada pelo alto escalão da F1. A emissora transmitiu todas as etapas e classificações em TV aberta, enquanto os treinos livres ficaram a cargo do BandSports, canal fechado:

— O Stefano Domenicali (diretor-executivo da F1) me deixou claro que a cobertura da Band é algo que ele não espera de alguma outra emissora volte a fazer, com a amplitude que a Band abraçou a categoria. São razões comerciais, coisas que, na verdade, a gente desconhece.

Categoria vai para a Globo em 2026

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões da F1 com 15 corridas em TV aberta, enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora na qual é comentarista desde 2019.

