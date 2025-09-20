Estreante na temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1), o brasileiro Gabriel Bortoleto recebeu elogios do comentarista Reginaldo Leme. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista destacou a qualidade principal do piloto da Sauber, que vem marcando resultados consideráveis para a sua estreia na categoria. Assista à entrevista abaixo:

— O Gabriel Bortoleto gosta de aprender, ele aprende com cada dia que ele vive. Por incrível que pareça, ele é uma pessoa com a modéstia de dizer que aprende em uma conversa com jornalista, por exemplo. Essa é uma grande qualidade do Bortoleto: ele vai sempre aprender — disse o jornalista com 53 anos de cobertura da F1.

Reginaldo Leme finalizou elogiando o piloto brasileiro. Para ele, o estreante tem a fórmula perfeita para se tornar um gênio no esporte:

— Que bom que a gente tem um cara extremamente talentoso, provavelmente um gênio. Mas, que quer aprender a cada dia, isso é tudo.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock/Getty Images / Sauber Media Hub)

Piloto da Sauber, Gabriel Bortoleto estreou na temporada 2025 da F1. O brasileiro teve como melhor colocação um sexto lugar, conquistado no GP da Hungria. Ele é 16º no campeonato de pilotos, guiando a equipe que teve o pior resultado na temporada passada.

Pontuando em quatro corridas, ele figura entre os melhores pilotos estreantes da Fórmula 1 2025.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)