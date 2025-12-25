menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

'Chucky' Verstappen homenageia CEO da McLaren; vídeo

Piloto holandês recebeu famoso personagem no Natal da RBR

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
15:07
Verstappen ganhou um Chucky de Natal (Reprodução)
imagem cameraVerstappen ganhou um Chucky de presente (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen esteve muito perto de conquistar o pentacampeonato da Fórmula 1 em 2025. Afinal, apenas dois pontos o separaram do campeão, Lando Norris. Recordista de vitórias na temporada (8, uma a mais que o britânico), o resiliente holandês chegou a ser chamado de 'Chucky' pelo CEO da McLaren, Zak Brown.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️FIA endurece regulamento da Fórmula 1 para evitar brechas em 2026

Pois, no Natal da RBR, sua escuderia, Verstappen manteve o bom humor habitual ao receber de presente o famoso personagem de filme de terror.

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada
➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

continua após a publicidade

- O que é isso? Chucky, isso é fantástico. Vou colocar na minha cama, no travesseiro. Ou talvez eu mande para o Zak, ainda estou decidindo.

O chefão da McLaren apelidou o piloto holandês de Chucky antes do GP do Catar, um dos últimos da temporada. Após mais uma vitória, Verstappen disparou:

- Pode me chamar de Chucky. Achei até engraçado.

Todas as vitórias de Verstappen no ano

Além do Catar, o 'Chucky' holandês venceu os GP's do Japão, Ímola (Itália), Monza (Itália), Azerbaijão, Estados Unidos, Las Vegas e a última prova do ano, em Abu Dhabi.

continua após a publicidade

Na carreira, agora são 71 vitórias do experiente piloto, de 28 anos, campeão das temporadas de 2021 a 2024. Em 2026, o holandês vai usar o número 3 em sua RBR.

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias