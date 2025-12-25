'Chucky' Verstappen homenageia CEO da McLaren; vídeo

Max Verstappen esteve muito perto de conquistar o pentacampeonato da Fórmula 1 em 2025. Afinal, apenas dois pontos o separaram do campeão, Lando Norris. Recordista de vitórias na temporada (8, uma a mais que o britânico), o resiliente holandês chegou a ser chamado de 'Chucky' pelo CEO da McLaren, Zak Brown.

Pois, no Natal da RBR, sua escuderia, Verstappen manteve o bom humor habitual ao receber de presente o famoso personagem de filme de terror.



- O que é isso? Chucky, isso é fantástico. Vou colocar na minha cama, no travesseiro. Ou talvez eu mande para o Zak, ainda estou decidindo.

O chefão da McLaren apelidou o piloto holandês de Chucky antes do GP do Catar, um dos últimos da temporada. Após mais uma vitória, Verstappen disparou:

- Pode me chamar de Chucky. Achei até engraçado.

Todas as vitórias de Verstappen no ano

Além do Catar, o 'Chucky' holandês venceu os GP's do Japão, Ímola (Itália), Monza (Itália), Azerbaijão, Estados Unidos, Las Vegas e a última prova do ano, em Abu Dhabi.

Na carreira, agora são 71 vitórias do experiente piloto, de 28 anos, campeão das temporadas de 2021 a 2024. Em 2026, o holandês vai usar o número 3 em sua RBR.