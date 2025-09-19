Reginaldo Leme explica futuro longe das transmissões da F1

Com a saída da Fórmula 1 (F1) da Band, o comentarista Reginaldo Leme também ficará fora das transmissões da categoria na Globo. O jornalista já pretendia se afastar e agora planeja uma relação mais tranquila com a Fórmula 1, conforme revelou em entrevista exclusiva ao Lance!. Confira um trecho da entrevista no destaque acima.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto fala em ‘dia decente’ com Sauber no GP do Azerbaijão

— Resumindo tudo, será (um contato) de uma forma mais relaxada. Eu vou seguir apaixonado sempre pela a Fórmula 1, eu tenho o meu canal no Youtube, palestras, e um programa na rádio Bandeirantes. Quanto a assistir de casa, com os amigos comentando, é muito interessante e mais relaxado — afirmou Reginaldo Leme quando perguntado sobre as expectativas para um futuro fora da F1.

Reginaldo leme foi comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

Agora, tendo essa relação mais "relaxada" com a categoria, o jornalista espera ter mais tempo com amigos e família, tendo uma vida mais normal:

continua após a publicidade

— Em 53 anos, eu tive pouquíssimos fins de semana, pouco tempo para relaxar com os amigos. Consegui reservar, o mínimo possível (um tempo) com a minha família. Mas, me faz muita falta isso. Vou ser um ser normal, que nunca consegui ser em 53 anos de carreira.

Comentarista tinha "prazo máximo" para continuar nas transmissões

Reginaldo Leme também explicou ao Lance! que poderia seguir na função de comentarista da categoria, caso houvesse acordo com a Band. Entretanto, ele se via na função por somente mais um ou dois anos:

continua após a publicidade

— Se a Fórmula 1 continuasse na Band e eu seguisse comentando, seria um prazer, mas por um ou dois anos, no máximo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante as negociações dos direitos de transmissão da categoria, o comentarista teve contato direto com os "mandachuva" da Fórmula 1. Um deles foi Stefano Domenicali, diretor-executivo da principal categoria de automobilismo do mundo:

— Durante a decisão de qual canal a Fórmula 1 iria, eu conversei bastante com o Stefano Domenicali (diretor-executivo da categoria). Ele falou: 'nós sabemos que você basicamente introduziu a Fórmula 1 no Brasil'. Isso é uma verdade e algo que me orgulho muito.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 anos de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissor em que é comentarista desde 2019.