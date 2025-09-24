Reginaldo Leme comenta expectativas para a F1 na Globo e revela desejo

O jornalista Reginaldo Leme falou sobre as suas expectativas para a F1 na Globo no próximo ano. Atualmente na Band, ele não integrará a equipe da emissora carioca em 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o comentarista revelou o seu desejo com a transmissão da emissora. Assista à entrevista abaixo:

— Eu só espero ver tudo. Adoro a Fórmula 2, a Fórmula 3, eu quero acompanhar tudo. Não só a classificação e corrida da Fórmula 1. Entendo que a Globo não tem grade para todas as corridas, serão algumas e o resto no Sportv. Eu tenho acesso e gosto de ver. A maioria das pessoas apaixonadas pela Fórmula 1 tem acesso — afirmou o jornalista.

Para Reginaldo Leme, o importante é ter a transmissão de modalidades como Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy. Para isso, ele sugeriu o uso da GE TV, canal esportivo da emissora no Youtube:

— Ainda que eles não transmitam tudo, talvez no canal do Youtube, mas quero ver tudo. Então, se não estiver na Globo, o que vou fazer? Vou lá para a F1TV, vou assistir tudo por lá. Mas quero e prefiro ver tudo comentado e narrado por meus amigos de sempre.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

Para o jornalista, a cobertura da Globo será boa, principalmente pela equipe que a emissora já tem, como os comentaristas Rafael Lopes e Luciano Burti e os narrados Everaldo Marques e Luis Roberto.

— Vai ser bom, ainda que não seja com a amplitude da cobertura da Band, mas que permita o fã assistir tudo e participar ativamente daquilo que gosta de ver. A gente gosta de ver corrida, eu gosto de ver tudo — finaliza.

Categoria vai para a Globo em 2026

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões da F1 com 15 corridas em TV aberta, enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora na qual é comentarista desde 2019.

