Reginaldo Leme avalia estreia de Bortoleto na F1: ‘Equipes estão de olho nele’

Piloto também surpreende mundo da categoria

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
17:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto é estreante na temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1) e vem fazendo um trabalho surpreendente na categoria. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista Reginaldo Leme analisou a estreia do brasileiro e a classificou como 'acima do esperado', não só para ele, mas também para outras equipes. Assista à entrevista abaixo:

Relacionadas

— Imagine o Gabriel nessa segunda metade, depois que a Sauber deu uma arrumadinha no carro, Ele foi ao Q3 quatro vezes e pontuou quatro vezes. Tem um total de 18 pontos. É muito além do que eu esperava, do que o torcedor brasileiro esperava — disse o jornalista.

Reginaldo Leme também explicou que Bortoleto pode estar no centro das atenções das outras equipes. No próximo ano, o piloto assume a Audi, que passa a administrar a Sauber. Para o jornalista, o desempenho de 2026 depende, também, do que a equipe estreante pode entregar.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
— É além também do que a Fórmula 1 esperava, porque ele está sendo visto por outras equipes. Ele tem um ano de contrato agora com a Audi. Para 2026, ele será a bola da vez. Seja na Audi, se ela fizer um bom carro, que não é comum no primeiro ano de uma equipe, seja em qualquer outra equipe grande de olho nele — finalizou Reginaldo Leme.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
