Reginaldo Leme critica decisão que ‘tirou’ vaga de brasileiro na F1

O comentarista Reginaldo Leme criticou a decisão tomada pela Cadillac que tirou a oportunidade de Felipe Drugovich na Fórmula 1 (F1) em entrevista exclusiva ao Lance!. O brasileiro era cotado para assumir uma das vagas da equipe estreante no grid da F1 em 2026, entretanto, os escolhidos foram os veteranos Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Assista à entrevista abaixo:

— Na Cadillac, eu achava que iria ser o Drugovich. E o caminho certo era ter um piloto experiente, fosse o Bottas, ou fosse o Pérez. Ter dois pilotos experientes no primeiro ano também é um caminho — afirmou Reginaldo Leme.

Felipe Drugovich foi campeão da Fórmula 2 em 2022, desde então, é reserva na Aston Martin, participando de treinos livres na Fórmula 1. Figurinha carimbada nos cotados para alguma vaga na F1, o brasileiro nunca chegou a assumir o assento de uma equipe.

Felipe Drugovich substituirá Alonso no Bahrein (Foto: Divulgação/Felipe Drugovich)

Felipe Drugovich foi cotado para a Cadilllac na F1

O nome de Felipe Drugovich aparecia caso a Cadillac escolhesse uma formação que reunisse experiência e juventude, a mesma escolhida pela Sauber, com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.

Entretanto, a equipe optou por uma formação experiente na categoria: Sergio Pérez, ex-Red Bull, e Valtteri Bottas, ex-Mercedes, com passagens pela Williams e Sauber. A escolha não agradou Reginaldo Leme, que acredita que a equipe deveria apostar, também, em um nome novo:

— Eu entendo que o Pérez ainda tem a entregar, porque ele é um cara que venceu corridas, que fez pole positions à frente do Verstappen. De todos com quem o Verstappen disputou (na Red Bull), ele foi o melhor. O Bottas, eu não vejo no que ele possa contribuir para a equipe, inclusive, ele não é um aglutinador (com patrocínios fortes, como Pérez). O Pérez é muito mais interessante nisso e eles deveriam ter um novo. E o cara é o Drugovich.

Valtteri Bottas e Sergio Perez serão os novos pilotos da Cadillac (Foto: Simon Wohlfahrt and Andrej ISAKOVIC / AFP)

O jornalista finalizou dizendo que muitos pilotos da F1 queriam Drugovich na categoria:

— A gente cansa de ver pilotos da Fórmula 1 falando constantemente que não acredita que ainda não exista uma vaga para o Drogovich. Ele é reconhecido por adversários.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)