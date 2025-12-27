Equipe de Max Verstappen se alia à Mercedes 

A equipe Verstappen Racing, de propriedade do tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, anunciou um acordo de longo prazo com a Mercedes-AMG Motorsport. A parceria, focada nas competições de Gran Turismo (GT3), marca a estreia da equipe do piloto neerlandês no GT World Challenge Europe a partir da temporada 2026, abrangendo as desafiadoras categorias Sprint Cup e Endurance Cup.

O projeto, que une o nome de Verstappen a um gigante do automobilismo alemão, será desenvolvido em colaboração com a 2 Seas Motorsport, uma equipe com vasta experiência no cenário GT.

A Verstappen Racing já confirmou a dupla para a disputa da Copa Sprint, que terá cinco etapas em circuitos históricos da Europa. Chris Lulham, que já correu com Max na vitória em Nurburgring, fará seu retorno. A ele se junta Daniel Juncadella, um piloto com ampla experiência na GT3 e especialista nos carros da Mercedes-AMG.

É importante ressaltar que essa aproximação entre Verstappen e a fabricante alemã se restringe ao segmento GT3, não tendo relação direta com a Fórmula 1. O piloto mantém seu contrato com a Red Bull na F1 até 2028.

Apesar da rivalidade nas pistas da principal categoria, Toto Wolff, diretor da equipe Mercedes na Fórmula 1, e Max Verstappen mantêm um bom relacionamento pessoal, com encontros em períodos de férias e conversas frequentes no paddock da F1.

