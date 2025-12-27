menu hamburguer
Fórmula 1

F1: Bortoleto revela detalhes de amizade com Verstappen

Aos 21 anos, o brasileiro tem um dos pilotos mais experiêntes como mentor

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/12/2025
09:09
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Mesmo antes de Gabriel Bortoleto garantir seu assento no grid da Fórmula 1, a proximidade entre o brasileiro e o agora tetracampeão Max Verstappen já despertava a curiosidade do público. O que começou como uma admiração de infância evoluiu para uma relação de mentoria estratégica, com o holandês desempenhando um papel fundamental nas decisões mais importantes da carreira do jovem piloto.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Nós nos tornamos ainda mais próximos desde que começamos a correr juntos na F1. Passamos muito tempo juntos e ele é um cara muito legal. O que muita gente não sabe é o quanto ele me ajudou ao longo da minha trajetória. Mesmo quando eu estava nas categorias de base, ele me deu muito apoio — comentou o brasileiro em entrevista ao RacingNews365.

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos. O que começou com um simples pedido de foto ao então recém-promovido piloto da Red Bull transformou-se em uma amizade que se fortaleceu ao longo das temporadas. Com encontros frequentes no paddock, a relação evoluiu gradualmente para um aconselhamento técnico e profissional.

— Eu o consulto com frequência sobre muitas coisas, até mesmo sobre meus próprios contratos. Quando eu estava prestes a assinar com a McLaren, pedi sua opinião e, antes de ir para a Sauber, falei com ele novamente. Ele me ajudou sempre que tive uma dúvida, mesmo que as pessoas não percebam. Ele não me dizia o que fazer, mas dava sua visão sobre o que eu perguntava. É muito valioso ele fazer isso, pois não teria essa obrigação — revelou.

Hoje, aos 21 anos, Bortoleto vê em Verstappen um conselheiro fundamental para navegar nas pressões da elite do automobilismo.

— Espero ser capaz de retribuir de alguma forma. Tento pressioná-lo na pista, mas definitivamente tenho muito mais a aprender com ele do que ele comigo — completou o piloto.

Calendário da Fórmula 1 2026

Calendário completo da F1 2026Datas

GP da Austrália

6 a 8 de março

GP da China

13 a 15 de março

GP do Japão

27 a 29 de março

GP do Bahrein

10 a 12 de abril

GP da Arábia Saudita

17 a 19 de abril

GP de Miami

1º a 3 de maio

GP do Canadá

22 a 24 de maio

GP de Mônaco

5 a 7 de junho

GP da Espanha

12 a 14 de junho

GP da Áustria

26 a 28 de junho

GP da Inglaterra

3 a 5 de julho

GP da Bélgica

17 a 19 de julho

GP da Hungria

24 a 26 de julho

GP da Holanda

21 a 23 de agosto

GP da Itália

4 a 6 de setembro

GP de Madri

11 a 13 de setembro

GP do Azerbaijão

25 a 27 de setembro

GP de Singapura

9 a 11 de outubro

GP dos Estados Unidos

23 a 25 de outubro

GP do México

30 de outubro a 1º de novembro

GP do Brasil

6 a 8 de novembro

GP de Las Vegas

19 a 21 de novembro

GP do Catar

27 a 29 de novembro

GP de Abu Dhabi

4 a 6 de dezembro

