F1: Bortoleto revela detalhes de amizade com Verstappen

Mesmo antes de Gabriel Bortoleto garantir seu assento no grid da Fórmula 1, a proximidade entre o brasileiro e o agora tetracampeão Max Verstappen já despertava a curiosidade do público. O que começou como uma admiração de infância evoluiu para uma relação de mentoria estratégica, com o holandês desempenhando um papel fundamental nas decisões mais importantes da carreira do jovem piloto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Nós nos tornamos ainda mais próximos desde que começamos a correr juntos na F1. Passamos muito tempo juntos e ele é um cara muito legal. O que muita gente não sabe é o quanto ele me ajudou ao longo da minha trajetória. Mesmo quando eu estava nas categorias de base, ele me deu muito apoio — comentou o brasileiro em entrevista ao RacingNews365.

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos. O que começou com um simples pedido de foto ao então recém-promovido piloto da Red Bull transformou-se em uma amizade que se fortaleceu ao longo das temporadas. Com encontros frequentes no paddock, a relação evoluiu gradualmente para um aconselhamento técnico e profissional.

continua após a publicidade

— Eu o consulto com frequência sobre muitas coisas, até mesmo sobre meus próprios contratos. Quando eu estava prestes a assinar com a McLaren, pedi sua opinião e, antes de ir para a Sauber, falei com ele novamente. Ele me ajudou sempre que tive uma dúvida, mesmo que as pessoas não percebam. Ele não me dizia o que fazer, mas dava sua visão sobre o que eu perguntava. É muito valioso ele fazer isso, pois não teria essa obrigação — revelou.

Hoje, aos 21 anos, Bortoleto vê em Verstappen um conselheiro fundamental para navegar nas pressões da elite do automobilismo.

— Espero ser capaz de retribuir de alguma forma. Tento pressioná-lo na pista, mas definitivamente tenho muito mais a aprender com ele do que ele comigo — completou o piloto.

continua após a publicidade

Calendário da Fórmula 1 2026