F1: Bortoleto revela detalhes de amizade com Verstappen
Aos 21 anos, o brasileiro tem um dos pilotos mais experiêntes como mentor
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo antes de Gabriel Bortoleto garantir seu assento no grid da Fórmula 1, a proximidade entre o brasileiro e o agora tetracampeão Max Verstappen já despertava a curiosidade do público. O que começou como uma admiração de infância evoluiu para uma relação de mentoria estratégica, com o holandês desempenhando um papel fundamental nas decisões mais importantes da carreira do jovem piloto.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Nós nos tornamos ainda mais próximos desde que começamos a correr juntos na F1. Passamos muito tempo juntos e ele é um cara muito legal. O que muita gente não sabe é o quanto ele me ajudou ao longo da minha trajetória. Mesmo quando eu estava nas categorias de base, ele me deu muito apoio — comentou o brasileiro em entrevista ao RacingNews365.
O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos. O que começou com um simples pedido de foto ao então recém-promovido piloto da Red Bull transformou-se em uma amizade que se fortaleceu ao longo das temporadas. Com encontros frequentes no paddock, a relação evoluiu gradualmente para um aconselhamento técnico e profissional.
— Eu o consulto com frequência sobre muitas coisas, até mesmo sobre meus próprios contratos. Quando eu estava prestes a assinar com a McLaren, pedi sua opinião e, antes de ir para a Sauber, falei com ele novamente. Ele me ajudou sempre que tive uma dúvida, mesmo que as pessoas não percebam. Ele não me dizia o que fazer, mas dava sua visão sobre o que eu perguntava. É muito valioso ele fazer isso, pois não teria essa obrigação — revelou.
Hoje, aos 21 anos, Bortoleto vê em Verstappen um conselheiro fundamental para navegar nas pressões da elite do automobilismo.
— Espero ser capaz de retribuir de alguma forma. Tento pressioná-lo na pista, mas definitivamente tenho muito mais a aprender com ele do que ele comigo — completou o piloto.
Calendário da Fórmula 1 2026
|Calendário completo da F1 2026
|Datas
GP da Austrália
6 a 8 de março
GP da China
13 a 15 de março
GP do Japão
27 a 29 de março
GP do Bahrein
10 a 12 de abril
GP da Arábia Saudita
17 a 19 de abril
GP de Miami
1º a 3 de maio
GP do Canadá
22 a 24 de maio
GP de Mônaco
5 a 7 de junho
GP da Espanha
12 a 14 de junho
GP da Áustria
26 a 28 de junho
GP da Inglaterra
3 a 5 de julho
GP da Bélgica
17 a 19 de julho
GP da Hungria
24 a 26 de julho
GP da Holanda
21 a 23 de agosto
GP da Itália
4 a 6 de setembro
GP de Madri
11 a 13 de setembro
GP do Azerbaijão
25 a 27 de setembro
GP de Singapura
9 a 11 de outubro
GP dos Estados Unidos
23 a 25 de outubro
GP do México
30 de outubro a 1º de novembro
GP do Brasil
6 a 8 de novembro
GP de Las Vegas
19 a 21 de novembro
GP do Catar
27 a 29 de novembro
GP de Abu Dhabi
4 a 6 de dezembro
- Matéria
- Mais Notícias