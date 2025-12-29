Bortoleto comemora primeiro ano na F1: 'É ótimo ter o reconhecimento'

Pela primeira vez desde 2020, o Brasil teve um representante na Fórmula 1. Ele foi Gabriel Bortoleto, que terminou a temporada na 19ª colocação, com 19 pontos somados. Mesmo com um resultado longe do topo do Mundial de Pilotos, o brasileiro da Sauber se mostrou orgulhoso de seu primeiro ano na elite do automobilismo mundial, em entrevista exclusiva à Fórmula 1.

— Acho que conquistei muito este ano. É um carro que, no início do ano, estava completamente descartado e, com certeza, não era um carro para marcar pontos — disse Bortoleto.

— É ótimo ser reconhecido pelas pessoas no paddock, pelas pessoas da equipe, pelos fãs, porque, no fim das contas, eu sei o trabalho que estou fazendo. Às vezes, você está limitado pelo carro que está pilotando e, às vezes, se você faz um ótimo trabalho, não é só para se exibir. O importante é que a equipe saiba o que estou fazendo e tudo mais, todo o esforço e trabalho duro que estou dedicando — completou.

Gabriel Bortoleto no GP do Catar

O brasileiro de 21 anos viveu um ano de altos e baixos. O seu melhor resultado foi um sexto lugar no Grande Prêmio da Hungria, em agosto. Já a etapa com mais expectativas frustradas foi logo a de sua estreia em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Nela, Bortoleto bateu na corrida sprint, não conseguiu recuperar o carro a tempo da classificação e novamente se chocou na primeira volta da disputa principal.

Mesmo assim, Bortoleto definiu o GP de São Paulo como um "sonho" e ressaltou o apoio da torcida, que lotou Interlagos.

— Adoro o carinho dos fãs. Eles me apoiam muito. O Grande Prêmio do Brasil não foi fácil para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi provavelmente a experiência mais incrível que já tive na vida. Ouvir aquela multidão gritando meu nome, e um dia eu era aquela criança torcendo por alguém (…) É um sonho que se torna realidade, e ter todo esse povo brasileiro me apoiando… Somos tantos! É simplesmente incrível.

As expectativas de Bortoleto para a F1 2026

Em 2026, Bortoleto passará a integrar a Audi, que comprou a Sauber neste ano. Seu companheiro de equipe continuará sendo o alemão Nico Hulkenberg. A próxima temporada, portanto, será de novas experiências e desafios, e o brasileiro está animado para vivê-las.

– Estou empolgado para iniciar esse novo projeto. Estar totalmente focado no projeto para o próximo ano vai ser incrível, poder ser capaz de liderar isso e focar vai ser incrível - concluiu.

