Prodígio brasileiro acerta com Fórmula E e tem futuro na F1 incerto

A Andretti Global anunciou hoje (24) que o brasileiro Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 de 2022, se juntará à equipe para a 12ª Temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E. O anúncio gerou dúvidas sobre a continuidade do brasileiro como piloto reserva na Aston Martin na F1, posição que ocupa desde 2023.

continua após a publicidade

Com o início da temporada 2025-26 da F-E coincidindo com a final da F1, no GP de Abu Dhabi, a permanência de Drugovich na F1 levantou questionamentos, já que a Aston Martin tem Stoffel Vandoorne na mesma situação. Anteriormente, o brasileiro assumia o papel de reserva principal devido à sua disponibilidade.

➡️Senna recebe homenagem no Hall da Fama Automotivo: quando e onde assistir

Em entrevista ao site Motorsport, Drugovich declarou seu futuro na F1 como incerto:

— Isso é indefinido até agora. A gente tem que ver como vai acabar o ano. Realmente acho que a gente está pelo menos esperando ver o que vai dar com a Andretti para realmente fazer o próximo passo, seja com qualquer outra equipe que for, mesmo com a Aston, então, por enquanto é tudo indefinido, a gente vai ver como que vai ser. Se eu sentir que for interessante para mim, sim — declarou o brasileiro.

continua após a publicidade

Neste ano, Drugovich participou de um TL1 pela Aston Martin no GP do Bahrein, cumprindo a cota exigida para novatos pelo regulamento. O piloto deve voltar ao carro por ao menos mais uma vez até o fim do ano.

➡️ Reginaldo Leme detalha saída da F1 da Band: ‘Era questão de tempo’

Caso não siga com a Aston Martin, sua próxima parada pode ser a Cadillac, equipe americana que entrará no grid da F1 em 2026 e que opera em parceria com a Andretti, facilitando um possível acordo para Felipe.

continua após a publicidade

Felipe Drugovich para Andretti na Fórmula E (Foto: Andretti FE/Divulgação)

Protagonismo brasileiro

Felipe Drugovich se tornou o primeiro piloto brasileiro a correr pela Andretti Formula E, unindo-se a grandes talentos brasileiros que competiram na categoria, incluindo o campeão inaugural Nelson Piquet Jr., Bruno Senna, Felipe Massa e o campeão da terceira temporada, Lucas di Grassi. Sua adição fortalece a presença da Andretti no campeonato totalmente elétrico, onde a equipe compete desde a temporada inaugural de 2014/15, como a primeira participante americana do grid.

O piloto brasileiro traz para a equipe Andretti Formula E seu histórico vencedor de campeonatos e experiência internacional no automobilismo em competições de monopostos e carros esportivos, com destaque para a campanha dominante no Campeonato de Pilotos da Fórmula 2 de 2022, na qual Drugovich conquistou cinco vitórias, 11 pódios e terminou com 101 pontos de vantagem sobre seu rival mais próximo.

— Estou pessoalmente muito animado em dar as boas-vindas a Felipe à equipe Andretti Formula E. Felipe é um piloto que está no nosso radar há algum tempo, e acompanhamos seu progresso ao longo de várias sessões de testes da Fórmula E com grande interesse — afirmou Roger Griffiths, diretor da equipe Andretti Formula E.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jake Dennis como companheiro de equipe

Jake Dennis, campeão mundial da Temporada 9, será parceiro de Drugovich, completando a equipe de pilotos da Andretti Formula E para a temporada final da era GEN3 Evo.

Desde o início, a Andretti soma 11 vitórias, 39 pódios, 14 pole positions, 446 voltas lideradas e 1.369 pontos no campeonato. O novo companheiro de equipe de Drugovich, Jake Dennis, conquistou o Campeonato Mundial de Pilotos da Temporada 9, consolidando o status da Andretti como uma das equipes independentes mais bem-sucedidas da Fórmula E.