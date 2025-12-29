menu hamburguer
Fórmula 1

Sainz e Albon elegem momento em Interlagos como mais divertido do ano

Pilotos da Williams relembraram desfile "caótico" na etapa brasileira

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 29/12/2025
13:44
Alex Albon e Carlos Sainz em evento da Williams (Foto: reprodução/Williams)
imagem cameraAlex Albon e Carlos Sainz em evento da Williams (Foto: reprodução/Williams)
O GP de São Paulo de Fórmula 1 (F1) ficou marcado para os pilotos Carlos Sainz e Alexander Albon, da Williams, por um motivo inusitado. A dupla relembrou a participação caótica no desfile de pilotos com hot rods modificados, antes da corrida, e elegeu o momento como o mais divertido da temporada 2025.

Na ocasião, cada equipe tinha um carro personalizado, com um lugar no volante e outro para o passageiro na parte traseira. A diversão dos dois já começou a partir do momento em que perceberam que apenas um poderia pilotar: ali, Sainz e Albon iniciaram uma corrida até o grid para garantir o seu lugar. O tailandês acabou levando a melhor e assumiu a direção.

Após o início do trajeto, ao perceber que o carro não alcançava a velocidade desejada, a dupla teve uma ideia. Aproveitando um atalho entre as curvas 4 e 12, cortaram caminho, saindo do traçado principal para ganhar tempo. A estratégia levou Albon e Sainz a chegar em terceiro lugar, atrás dos carros da Alpine e da Ferrari.

— Quando percebemos que nosso carro não era rápido, veio aquela intuição de pensar em como ganhar - contou Albon, durante entrevista descontraída ao podcast Williams Team Torque.

— Desde o momento em que tomamos a decisão até cruzarmos a linha de chegada, foram talvez três ou quatro minutos em que a gente simplesmente não conseguia parar de rir - completou Sainz.

Hot road de Albon e Sainz em atalho no desfile de Interlagos
Hot road de Albon e Sainz em atalho no desfile de Interlagos (Foto: Reprodução)

Calendário da Fórmula 1 2026

Calendário completo da F1 2026Datas

GP da Austrália

6 a 8 de março

GP da China

13 a 15 de março

GP do Japão

27 a 29 de março

GP do Bahrein

10 a 12 de abril

GP da Arábia Saudita

17 a 19 de abril

GP de Miami

1º a 3 de maio

GP do Canadá

22 a 24 de maio

GP de Mônaco

5 a 7 de junho

GP da Espanha

12 a 14 de junho

GP da Áustria

26 a 28 de junho

GP da Inglaterra

3 a 5 de julho

GP da Bélgica

17 a 19 de julho

GP da Hungria

24 a 26 de julho

GP da Holanda

21 a 23 de agosto

GP da Itália

4 a 6 de setembro

GP de Madri

11 a 13 de setembro

GP do Azerbaijão

25 a 27 de setembro

GP de Singapura

9 a 11 de outubro

GP dos Estados Unidos

23 a 25 de outubro

GP do México

30 de outubro a 1º de novembro

GP do Brasil

6 a 8 de novembro

GP de Las Vegas

19 a 21 de novembro

GP do Catar

27 a 29 de novembro

GP de Abu Dhabi

4 a 6 de dezembro

