Sainz e Albon elegem momento em Interlagos como mais divertido do ano

O GP de São Paulo de Fórmula 1 (F1) ficou marcado para os pilotos Carlos Sainz e Alexander Albon, da Williams, por um motivo inusitado. A dupla relembrou a participação caótica no desfile de pilotos com hot rods modificados, antes da corrida, e elegeu o momento como o mais divertido da temporada 2025.

continua após a publicidade

➡️Acidente de Schumacher completa 12 anos e esposa desabafa: 'Sinto falta todos os dias'

Na ocasião, cada equipe tinha um carro personalizado, com um lugar no volante e outro para o passageiro na parte traseira. A diversão dos dois já começou a partir do momento em que perceberam que apenas um poderia pilotar: ali, Sainz e Albon iniciaram uma corrida até o grid para garantir o seu lugar. O tailandês acabou levando a melhor e assumiu a direção.

Após o início do trajeto, ao perceber que o carro não alcançava a velocidade desejada, a dupla teve uma ideia. Aproveitando um atalho entre as curvas 4 e 12, cortaram caminho, saindo do traçado principal para ganhar tempo. A estratégia levou Albon e Sainz a chegar em terceiro lugar, atrás dos carros da Alpine e da Ferrari.

continua após a publicidade

— Quando percebemos que nosso carro não era rápido, veio aquela intuição de pensar em como ganhar - contou Albon, durante entrevista descontraída ao podcast Williams Team Torque.

— Desde o momento em que tomamos a decisão até cruzarmos a linha de chegada, foram talvez três ou quatro minutos em que a gente simplesmente não conseguia parar de rir - completou Sainz.

continua após a publicidade

Hot road de Albon e Sainz em atalho no desfile de Interlagos (Foto: Reprodução)

Calendário da Fórmula 1 2026

Calendário completo da F1 2026 Datas GP da Austrália 6 a 8 de março GP da China 13 a 15 de março GP do Japão 27 a 29 de março GP do Bahrein 10 a 12 de abril GP da Arábia Saudita 17 a 19 de abril GP de Miami 1º a 3 de maio GP do Canadá 22 a 24 de maio GP de Mônaco 5 a 7 de junho GP da Espanha 12 a 14 de junho GP da Áustria 26 a 28 de junho GP da Inglaterra 3 a 5 de julho GP da Bélgica 17 a 19 de julho GP da Hungria 24 a 26 de julho GP da Holanda 21 a 23 de agosto GP da Itália 4 a 6 de setembro GP de Madri 11 a 13 de setembro GP do Azerbaijão 25 a 27 de setembro GP de Singapura 9 a 11 de outubro GP dos Estados Unidos 23 a 25 de outubro GP do México 30 de outubro a 1º de novembro GP do Brasil 6 a 8 de novembro GP de Las Vegas 19 a 21 de novembro GP do Catar 27 a 29 de novembro GP de Abu Dhabi 4 a 6 de dezembro

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial