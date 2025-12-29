Sainz e Albon elegem momento em Interlagos como mais divertido do ano
Pilotos da Williams relembraram desfile "caótico" na etapa brasileira
O GP de São Paulo de Fórmula 1 (F1) ficou marcado para os pilotos Carlos Sainz e Alexander Albon, da Williams, por um motivo inusitado. A dupla relembrou a participação caótica no desfile de pilotos com hot rods modificados, antes da corrida, e elegeu o momento como o mais divertido da temporada 2025.
Na ocasião, cada equipe tinha um carro personalizado, com um lugar no volante e outro para o passageiro na parte traseira. A diversão dos dois já começou a partir do momento em que perceberam que apenas um poderia pilotar: ali, Sainz e Albon iniciaram uma corrida até o grid para garantir o seu lugar. O tailandês acabou levando a melhor e assumiu a direção.
Após o início do trajeto, ao perceber que o carro não alcançava a velocidade desejada, a dupla teve uma ideia. Aproveitando um atalho entre as curvas 4 e 12, cortaram caminho, saindo do traçado principal para ganhar tempo. A estratégia levou Albon e Sainz a chegar em terceiro lugar, atrás dos carros da Alpine e da Ferrari.
— Quando percebemos que nosso carro não era rápido, veio aquela intuição de pensar em como ganhar - contou Albon, durante entrevista descontraída ao podcast Williams Team Torque.
— Desde o momento em que tomamos a decisão até cruzarmos a linha de chegada, foram talvez três ou quatro minutos em que a gente simplesmente não conseguia parar de rir - completou Sainz.
Calendário da Fórmula 1 2026
|Calendário completo da F1 2026
|Datas
GP da Austrália
6 a 8 de março
GP da China
13 a 15 de março
GP do Japão
27 a 29 de março
GP do Bahrein
10 a 12 de abril
GP da Arábia Saudita
17 a 19 de abril
GP de Miami
1º a 3 de maio
GP do Canadá
22 a 24 de maio
GP de Mônaco
5 a 7 de junho
GP da Espanha
12 a 14 de junho
GP da Áustria
26 a 28 de junho
GP da Inglaterra
3 a 5 de julho
GP da Bélgica
17 a 19 de julho
GP da Hungria
24 a 26 de julho
GP da Holanda
21 a 23 de agosto
GP da Itália
4 a 6 de setembro
GP de Madri
11 a 13 de setembro
GP do Azerbaijão
25 a 27 de setembro
GP de Singapura
9 a 11 de outubro
GP dos Estados Unidos
23 a 25 de outubro
GP do México
30 de outubro a 1º de novembro
GP do Brasil
6 a 8 de novembro
GP de Las Vegas
19 a 21 de novembro
GP do Catar
27 a 29 de novembro
GP de Abu Dhabi
4 a 6 de dezembro
