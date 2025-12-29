menu hamburguer
Fórmula 1

Acidente de Schumacher completa 12 anos e esposa desabafa: 'Sinto falta todos os dias'

Heptacampeão mundial se acidentou em 2013, quando esquiava em Méribel

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 29/12/2025
11:41
Schumacher - Ferrari
Heptacampeão da Fórmula 1 não faz aparições públicas desde o acidente (Foto: Denis Charlet / AFP)
Há 12 anos, um dos maiores ídolos da Fórmula 1 passava por um episódio trágico que mudaria sua vida drasticamente. No dia 29 de dezembro de 2013, o recém aposentado Michael Schumacher esquiava em Méribel, nos alpes franceses, quando sofreu um grave acidente que teve como consequência um traumatismo cranioencefálico. Desde então, o alemão não faz aparições públicas e seu estado de saúde é mantido em sigilo pela família.

Na ocasião, aos 44 anos, Michael esquiava fora da área demarcada da pista, quando caiu de cabeça contra uma rocha. O impacto, muito forte, quebrou o capacete - o equipamento de proteção impediu que uma fatalidade ainda maior acontecesse. Schumacher foi removido do local de helicóptero e recebeu atendimento médico, primeiro na cidade de Moûtiers, e depois em Grenoble, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internado, em coma induzido, até 2014.

Poucas atualizações médicas foram divulgadas desde então. Pouco menos de um ano após o acidente, Michael passou a receber tratamento em casa, em residência familiar na Suíça. Apenas um círculo muito restrito de pessoas, controlado pela família, está autorizado a ter acesso a Schumacher, buscando protegê-lo ao máximo da exposição na mídia. Umas dessas pessoas é o ex-chefe da Ferrari e amigo de Michael, Jean Todt.

Apesar do grande interesse do público, a família tem mantido a máxima discrição sobre o caso, evitando o vazamento de informações decisivas sobre o estado de Schumacher. Ainda em 2014, ano seguinte ao acidente, um homem foi preso na Suíça, acusado de tentar vender informações médicas para a imprensa. Em fevereiro de 2025, Markus Fritsche, ex-segurança, foi condenado à prisão por tentativa de extorsão da família após roubas fotos, vídeos e prontuários de Schumacher. Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, cúmplices de Fritsche, também foram condenados.

Michael Schumacher é um dos maiores ídolos da Fórmula 1
Michael Schumacher é um dos maiores ídolos da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Twitter @F1)

Esposa de Schumacher se manifesta

Corinna Schumacher, esposa de Michael desde 1995, é a principal responsável pelo tratamento do ex-piloto, bem como pelo cuidado com a preservação de sua imagem. Nesta segunda-feira (29), ela relembrou o acidente por meio de publicação nas redes sociais.

— Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui - diferente, mas está aqui. Ele ainda mostra o quão forte ele é todos os dias - escreveu.

