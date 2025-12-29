Acidente de Schumacher completa 12 anos e esposa desabafa: 'Sinto falta todos os dias'

Há 12 anos, um dos maiores ídolos da Fórmula 1 passava por um episódio trágico que mudaria sua vida drasticamente. No dia 29 de dezembro de 2013, o recém aposentado Michael Schumacher esquiava em Méribel, nos alpes franceses, quando sofreu um grave acidente que teve como consequência um traumatismo cranioencefálico. Desde então, o alemão não faz aparições públicas e seu estado de saúde é mantido em sigilo pela família.

continua após a publicidade

➡️Equipe de Max Verstappen se alia à Mercedes

Na ocasião, aos 44 anos, Michael esquiava fora da área demarcada da pista, quando caiu de cabeça contra uma rocha. O impacto, muito forte, quebrou o capacete - o equipamento de proteção impediu que uma fatalidade ainda maior acontecesse. Schumacher foi removido do local de helicóptero e recebeu atendimento médico, primeiro na cidade de Moûtiers, e depois em Grenoble, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internado, em coma induzido, até 2014.

Poucas atualizações médicas foram divulgadas desde então. Pouco menos de um ano após o acidente, Michael passou a receber tratamento em casa, em residência familiar na Suíça. Apenas um círculo muito restrito de pessoas, controlado pela família, está autorizado a ter acesso a Schumacher, buscando protegê-lo ao máximo da exposição na mídia. Umas dessas pessoas é o ex-chefe da Ferrari e amigo de Michael, Jean Todt.

continua após a publicidade

Apesar do grande interesse do público, a família tem mantido a máxima discrição sobre o caso, evitando o vazamento de informações decisivas sobre o estado de Schumacher. Ainda em 2014, ano seguinte ao acidente, um homem foi preso na Suíça, acusado de tentar vender informações médicas para a imprensa. Em fevereiro de 2025, Markus Fritsche, ex-segurança, foi condenado à prisão por tentativa de extorsão da família após roubas fotos, vídeos e prontuários de Schumacher. Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, cúmplices de Fritsche, também foram condenados.

Michael Schumacher é um dos maiores ídolos da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Twitter @F1)

Esposa de Schumacher se manifesta

Corinna Schumacher, esposa de Michael desde 1995, é a principal responsável pelo tratamento do ex-piloto, bem como pelo cuidado com a preservação de sua imagem. Nesta segunda-feira (29), ela relembrou o acidente por meio de publicação nas redes sociais.

continua após a publicidade

— Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui - diferente, mas está aqui. Ele ainda mostra o quão forte ele é todos os dias - escreveu.

29/12/2013 Meribel



"I miss Michael every day. But it's not just me who misses him. It's the children, the family, his father, everyone around him. Everybody misses Michael, but Michael is here - different, but here. He still shows me how strong he is every day." Corinna ♥️ pic.twitter.com/PhK5sKGgwh — Michael Schumacher (@_MSchumacher) December 29, 2025

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial