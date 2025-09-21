menu hamburguer
Fórmula 1

Reginaldo Leme aponta favorito ao título da F1 2025

Jornalista analisa disputa ao Lance!

Oscar Piastri - Lando Norris - GP de São Paulo - Interlagos - Fórmula 1 - F1
imagem cameraDa esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
12:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

O campeonato de 2025 da Fórmula 1 (F1) está sendo disputado, principalmente, entre Oscar Piastri e Lando Norris. Os pilotos da McLaren são, respectivamente, primeiro e segundo colocados no campeonato de pilotos da categoria. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista Reginaldo Leme analisou quem é o piloto com o melhor mental para vencer o título. Assista à entrevista abaixo:

— Eu confio muito mais na cabeça do Piastri. A gente vê que ele é um piloto mais frio nas entrevistas, nas reações após uma corrida, tendo vencido ou não tendo feito um resultado que o favorecesse. E o Norris é um pouquinho mais esquentadinho — disse Reginaldo Leme.

Oscar Piastri bate e abandona o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)
O jornalista ainda citou a preferência que a McLaren pode ter por Piastri na F1. Para ele, o australiano se destaque nesse sentido.

— Analisando, principalmente, me baseando numa frase que eu me lembro do Zak Brown (diretor-executivo da McLaren) deixando nas entrelinhas que havia uma certa preferência pelo Piastri. Isso quando o Norris já era alguém e o Piastri estava apenas sendo considerado um futuro, um piloto de futuro — finalizou.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
