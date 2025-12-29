Sem Hamilton no Top 10, chefões da F1 elegem o melhor piloto de 2025
Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não participaram da votação
A temporada da F1 2025 teve contornos dramáticos até o fim. O campeão foi decidido apenas na última etapa do ano, no GP de Abu Dhabi. Max Verstappen foi o líder da corrida, mas não conseguiu impedir o título de Lando Norris, por apenas dois pontos de vantagem. Ao fim de toda a disputa, os chefes das equipes, em uma espécie de pesquisa, votaram no top 10 dos pilotos do ano.
➡️ Bortoleto comemora primeiro ano na F1: 'É ótimo ter o reconhecimento'
Lewis Hamilton, que não subiu ao pódio em nenhuma etapa da temporada, não figurou na lista. O líder foi Max Verstappen, que teve um ótimo desempenho de recuperação e quase tirou o título de Lando Norris. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, foi eleito o terceiro melhor piloto.
O sistema utilizada pela F1 foi de votos secretos. Cada chefe fez sua própria lista dos dez melhores pilotos e enviou à entidade. Cada sequência foi tratada como uma "etapa" da Fórmula 1: o primeiro colocado de cada lista recebeu 25 pontos, enquanto o último foi agraciado com apenas um. O resultado final foi obtido após a soma de todas as pontuações.
Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não enviaram as listas e, portanto, não participaram da votação. Os dirigentes que tiveram seus votos computados foram: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).
Confira o Top 10 da F1 2025 após votação dos chefes
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
