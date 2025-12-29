Sem Hamilton no Top 10, chefões da F1 elegem o melhor piloto de 2025

A temporada da F1 2025 teve contornos dramáticos até o fim. O campeão foi decidido apenas na última etapa do ano, no GP de Abu Dhabi. Max Verstappen foi o líder da corrida, mas não conseguiu impedir o título de Lando Norris, por apenas dois pontos de vantagem. Ao fim de toda a disputa, os chefes das equipes, em uma espécie de pesquisa, votaram no top 10 dos pilotos do ano.

Lewis Hamilton, que não subiu ao pódio em nenhuma etapa da temporada, não figurou na lista. O líder foi Max Verstappen, que teve um ótimo desempenho de recuperação e quase tirou o título de Lando Norris. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, foi eleito o terceiro melhor piloto.

O sistema utilizada pela F1 foi de votos secretos. Cada chefe fez sua própria lista dos dez melhores pilotos e enviou à entidade. Cada sequência foi tratada como uma "etapa" da Fórmula 1: o primeiro colocado de cada lista recebeu 25 pontos, enquanto o último foi agraciado com apenas um. O resultado final foi obtido após a soma de todas as pontuações.

Fred Vasseur, da Ferrari, e Laurent Mekies, da Red Bull, não enviaram as listas e, portanto, não participaram da votação. Os dirigentes que tiveram seus votos computados foram: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).

Confira o Top 10 da F1 2025 após votação dos chefes

1 . Max Verstappen (Red Bull) 2 . Lando Norris (McLaren) 3 . Oscar Piastri (McLaren) 4 . George Russell (Mercedes) 5 . Fernando Alonso (Aston Martin) 6 . Carlos Sainz (Williams) 7 . Charles Leclerc (Ferrari) 8 . Oliver Bearman (Haas) 9 . Isack Hadjar (Racing Bulls) 10 . Nico Hulkenberg (Sauber)

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

