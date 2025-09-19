Exclusivo: Reginaldo Leme pode ter programa próprio na Band

A Band não seguirá com a transmissão da Fórmula 1 (F1) no próximo ano, mas Reginaldo Leme, comentarista da emissora, continua no elenco da TV. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista revelou que está em conversas avançadas com a Band para ter um programa de entrevistas fixo. Confira um trecho da entrevista no destaque acima.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto fala em ‘dia decente’ com Sauber no GP do Azerbaijão

Segundo Reginaldo Leme, o programa será inspirado em outras produções suas na Globo e Sportv. Ele será transmitido tanto na Band aberta, quanto no BandSports, canal fechado e esportivo do grupo. O jornalista afirmou que as negociações para o programa estão avançadas:

— A Band gostou da ideia. O projeto está pronto, e vamos tornar isso realidade.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

O jornalista, com longa passagem pela Globo, apresentou e idealizou programas como o "Sinal Verde" e o "Linha de Chegada". Reginaldo Leme não irá para a equipe que fará a Fórmula 1 na emissora carioca a partir de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após cinco temporadas com a emissora, a Fórmula 1 decidiu não continuar com a Band. A categoria fechou um contrato com a Globo para 2026. O grupo tem os direitos da categoria na TV aberta, TV fechada e streaming.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 anos de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019. Confira as matérias abaixo: