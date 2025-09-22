menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Reginaldo Leme aponta motivo de dificuldade de Hamilton na Ferrari

Piloto apresenta resultado aquém do esperado

Lewis Hamilton após ser eliminado da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton após ser eliminado da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 22/09/2025
17:16
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O heptacampeão Lewis Hamilton faz uma estreia abaixo do esperado à frente da Ferrari na temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista Reginaldo Leme apontou um possível motivo para o baixo desempenho do multicampeão na equipe mais tradicional da categoria. Assista à entrevista abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Como Verstappen pode ser campeão da F1 2025? Veja cenários

— Eu sinto o seguinte: você pega um inglês e coloca em um grupo italiano. A forma de vida, a forma de pensar, a velocidade de reação, tudo é muito diferente. Então é demorado esse inglês se adaptar a um sistema de trabalho, a própria forma de ser. Mas, principalmente quando essa "forma de ser" influi no trabalho de uma equipe. Isso é uma coisa que está afetando o Hamilton. Ele precisa vencer isso, principalmente. Aí já é uma coisa um pouco mais difícil, porque fazer um inglês virar anglo-italiano é complicado — explicou Reginaldo Leme.

Como exemplo, o jornalista citou Michael Schumacher, que também mudou para a Ferrari. Diferentemente de outras equipes da Fórmula 1, a maior parte do trabalho da Ferrari é sediado na Itália, assim como a maioria de seus funcionários são italianos. A Mercedes, antiga equipe de Hamilton, era alemã, mas com o trabalho sediado no Reino Unido e maioria dos funcionários ingleses.

continua após a publicidade
Lewis Hamilton em Mugello (foto: Ferrari)
Lewis Hamilton em Mugello (Foto: Ferrari)

— O Schumacher conseguiu (se adaptar ao estilo italiano), por exemplo, mas conseguiu por quê? Porque ele levou para a Ferrari uma equipe montada por ele. Não é o caso do Hamilton. Ele tentou levar o engenheiro Bono (Peter Bonnington), que foi sempre muito importante na carreira dele, e não foi permitido — explica.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Atualmente, o engenheiro de Hamilton na Ferrari é Riccardo Adami, sobre o qual o piloto já fez críticas publicamente e protagonizou discussões nos rádios. Para Reginaldo Leme, esse desentendimento faz com que Hamilton se sinta sozinho na equipe:

continua após a publicidade

— Ele já criticou (o engenheiro), e por mais que ele evite fazer isso, por o certo ser evitar uma discussão para fora da equipe, isso abala o piloto. É importantíssimo ele se sentir trabalhando em equipe. Agora, quando ele se sente assim, sozinho, fica bem mais complicado.

Desempenho de Lewis Hamilton na Ferrari

Desde a estreia pela Ferrari, no início deste ano, Lewis Hamilton tem apresentado resultados abaixo do esperado. Autocrítico, o próprio já reconheceu a sua dificuldade na equipe italiana. Nas corridas normais, o melhor resultado do piloto foi um quarto lugar, alcançado duas vezes em 2025.

Considerando as duas corridas em que não abandonou ou foi desclassificado, a média de posição de chegada dele na F1 2025 é o 6º lugar. Em contrapartida, a média da carreira é a 3ª posição. O desempenho de Hamilton é maior nas corridas sprints (com um terço da duração de uma corrida normal), onde já obteve uma vitória e dois segundo lugares.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

Confira outras matérias:

  1. Exclusivo: Reginaldo Leme pode ter programa próprio na Band
  2. Reginaldo Leme explica futuro longe das transmissões da F1
  3. Reginaldo Leme aponta principal qualidade de Gabriel Bortoleto na F1: 'Gênio'
  4. Reginaldo Leme critica decisão que 'tirou' vaga de brasileiro na F1
  5. Reginaldo Leme aponta favorito ao título da F1 2025
  6. Reginaldo Leme avalia estreia de Bortoleto na F1: 'Equipes estão de olho nele'

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias