F1: Reginaldo Leme aponta motivo de dificuldade de Hamilton na Ferrari

O heptacampeão Lewis Hamilton faz uma estreia abaixo do esperado à frente da Ferrari na temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista Reginaldo Leme apontou um possível motivo para o baixo desempenho do multicampeão na equipe mais tradicional da categoria. Assista à entrevista abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Como Verstappen pode ser campeão da F1 2025? Veja cenários

— Eu sinto o seguinte: você pega um inglês e coloca em um grupo italiano. A forma de vida, a forma de pensar, a velocidade de reação, tudo é muito diferente. Então é demorado esse inglês se adaptar a um sistema de trabalho, a própria forma de ser. Mas, principalmente quando essa "forma de ser" influi no trabalho de uma equipe. Isso é uma coisa que está afetando o Hamilton. Ele precisa vencer isso, principalmente. Aí já é uma coisa um pouco mais difícil, porque fazer um inglês virar anglo-italiano é complicado — explicou Reginaldo Leme.

Como exemplo, o jornalista citou Michael Schumacher, que também mudou para a Ferrari. Diferentemente de outras equipes da Fórmula 1, a maior parte do trabalho da Ferrari é sediado na Itália, assim como a maioria de seus funcionários são italianos. A Mercedes, antiga equipe de Hamilton, era alemã, mas com o trabalho sediado no Reino Unido e maioria dos funcionários ingleses.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton em Mugello (Foto: Ferrari)

— O Schumacher conseguiu (se adaptar ao estilo italiano), por exemplo, mas conseguiu por quê? Porque ele levou para a Ferrari uma equipe montada por ele. Não é o caso do Hamilton. Ele tentou levar o engenheiro Bono (Peter Bonnington), que foi sempre muito importante na carreira dele, e não foi permitido — explica.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Atualmente, o engenheiro de Hamilton na Ferrari é Riccardo Adami, sobre o qual o piloto já fez críticas publicamente e protagonizou discussões nos rádios. Para Reginaldo Leme, esse desentendimento faz com que Hamilton se sinta sozinho na equipe:

continua após a publicidade

— Ele já criticou (o engenheiro), e por mais que ele evite fazer isso, por o certo ser evitar uma discussão para fora da equipe, isso abala o piloto. É importantíssimo ele se sentir trabalhando em equipe. Agora, quando ele se sente assim, sozinho, fica bem mais complicado.

Desempenho de Lewis Hamilton na Ferrari

Desde a estreia pela Ferrari, no início deste ano, Lewis Hamilton tem apresentado resultados abaixo do esperado. Autocrítico, o próprio já reconheceu a sua dificuldade na equipe italiana. Nas corridas normais, o melhor resultado do piloto foi um quarto lugar, alcançado duas vezes em 2025.

Considerando as duas corridas em que não abandonou ou foi desclassificado, a média de posição de chegada dele na F1 2025 é o 6º lugar. Em contrapartida, a média da carreira é a 3ª posição. O desempenho de Hamilton é maior nas corridas sprints (com um terço da duração de uma corrida normal), onde já obteve uma vitória e dois segundo lugares.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

A partir de sexta-feira (19), o Lance! publica uma série especial com Reginaldo Leme. O jornalista com 53 anos de carreira e 80 de idade concedeu uma entrevista exclusiva, revelando detalhes sobre a sua carreira e futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora em que é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)