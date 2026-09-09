Rafael Câmara mira liderança da F2 em estreia no Madring

A Fórmula 2 terá um cenário inédito neste fim de semana. Pela primeira vez, a categoria vai correr no Madring, circuito montado nas ruas de Madri, na Espanha. A novidade também representa uma oportunidade importante para Rafael Câmara, que chega à 11ª etapa da temporada 2026 na vice-liderança e cada vez mais próximo do topo.

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O brasileiro da Invicta Racing diminuiu para 11 pontos a diferença para o líder do campeonato após o resultado da etapa anterior, disputada em Monza, na Itália. Câmara terminou a corrida principal na segunda colocação e ganhou terreno na briga pelo título. A disputa pelo campeonato pode sofrer novas mudanças na Espanha. Cada etapa da F2 coloca 39 pontos em jogo, o que mantém o brasileiro em condições de assumir a liderança já neste fim de semana.

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Câmara se destaca nas classificações

Além do bom momento no campeonato, Rafael Câmara tem sido um dos principais nomes da temporada nas sessões de classificação. O piloto soma cinco pole positions em dez etapas, número que o coloca como recordista da temporada nesse quesito.

O resultado em Monza reforçou a fase positiva do brasileiro, que afirma estar concentrado no próprio desempenho para seguir avançando na classificação.

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— Estou focado em mim mesmo e precisamos manter esse ritmo. Acho que, nas últimas cinco etapas, sempre estivemos na briga e sempre fomos consistentes. Precisamos apenas continuar fazendo o nosso trabalho. Com certeza a disputa está aberta e vamos seguir nos esforçando até o final, nunca desistiremos — afirmou Câmara.

Integrante da Ferrari Driver Academy, o brasileiro terá pela frente um circuito desconhecido para todos os pilotos da categoria, fator que pode aumentar ainda mais o peso do trabalho realizado ao longo do fim de semana.

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

Programação da F2 no Madring

A programação começa na sexta-feira (11), com o único treino livre e a sessão de classificação, responsável por definir o grid das corridas. A Sprint será disputada no sábado (12), às 9h15 (de Brasília). Já a corrida principal está marcada para domingo (13), às 6h25.

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