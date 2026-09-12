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Após acidente no treino, piloto da F1 fica fora da classificação do GP da Espanha

Oliver Bearman sofreu forte acidente no TL3 e não teve o carro reparado a tempo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 11:32
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Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)
Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Oliver Bearman não participou da classificação para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. No início da manhã de sábado (12), o piloto da Haas sofreu um forte acidente no fim do terceiro treino livre e não teve o carro recuperado a tempo para a sessão. A equipe confirmou a ausência do britânico pouco antes do início do Q1 em Madring.

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O acidente aconteceu nos minutos finais do TL3, quando Bearman perdeu o controle do VF-26 próximo à entrada da La Monumental. Depois de tocar a barreira com o pneu dianteiro direito, o monoposto rodou e atingiu o muro. A batida causou danos significativos nas partes dianteira e traseira do carro.

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A Haas ainda tentou trabalhar contra o relógio para deixar o carro pronto para a classificação. A equipe, porém, tinha pouco mais de duas horas entre as duas sessões, além de precisar lidar com a extensão dos danos provocados pelo impacto. Com o reparo inviável dentro do intervalo disponível, a participação acabou descartada.

Acidente de Hamilton também atrapalhou Haas

O trabalho dos mecânicos ficou ainda mais complicado por causa de outro acidente ocorrido durante o TL3. Lewis Hamilton bateu com a Ferrari e provocou uma interrupção que exigiu reparos nas barreiras do circuito. O atraso reduziu o tempo disponível para todas as equipes se prepararem para a classificação.

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Com a ausência confirmada, Oliver Bearman não teve a oportunidade de disputar uma posição no grid para a corrida de domingo. O piloto larga do fim do pelotão no GP da Espanha, enquanto a Haas concentra os esforços na recuperação do carro para a prova. Como Lance Stroll também não foi à pista no Q1, no entanto, o britânico sai da lanterna.

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Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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