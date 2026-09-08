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Participação de Leclerc na Ferrari no GP da Espanha vira dúvida após acidente na F1

Monegasco realizou novos exames após forte acidente em Monza e não apresentou lesões

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 20:27
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Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Charles Leclerc sofreu um grande acidente no Grande Prêmio da Itália no último domingo (6). Por causa da intensidade da batida e do estado em que estava o piloto, a presença do monegasco na próxima etapa da Fórmula 1 se tornou dúvida dentro e fora da Ferrari. De acordo com a mídia italiana, porém, o piloto já voltou à ação e apresentou boas condições após realizar novos exames.

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A nova informação, divulgada pela versão italiana do "Motorsport", aponta que Leclerc realizou novos exames nesta segunda-feira (7), e as notícias são boas para os fãs da escuderia. Segundo a nota, o monegasco não apresenta sequelas do acidente, apesar do grande susto causado pela visão embaçada. Logo após sair do carro, ele chegou a relatar, em entrevista ao portal "AutoRacer", dificuldades para enxergar.

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— No começo, tive um pequeno susto com a visão. Não estava enxergando muito bem com o olho direito, mas agora está tudo bem. Foi o que mais me preocupou quando saí do carro. Depois disso, estava com um pouco de dor aqui e ali, o que é normal depois de um acidente como esse — disse Charles Leclerc.

Como parte da recuperação, Charles voltou à atividade antes mesmo do GP da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. O piloto esteve "em ação" nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, onde nasceu e mora. A atividade, porém, não representa um retorno às pistas de Fórmula 1, e a participação de Leclerc na próxima etapa ainda depende de sua condição física.

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Ferrari tem início agitado em Monza

Muita ação marcou o início do GP da Itália para a Ferrari. Logo após a largada, na primeira curva, um leve encontro entre Leclerc e Lewis Hamilton levou o britânico a passar pela brita e perder importantes posições no grid. Passado o incidente, não demorou para Charles voltar a ser protagonista na corrida, mas, desta vez, de forma negativa.

O monegasco havia perdido espaço para Max Verstappen e estava focado em recuperar uma posição no pódio quando tudo aconteceu. Na entrada da curva 11, a Parabólica, o piloto da Ferrari escapou e perdeu o controle do carro, que rodou em alta velocidade. Nem mesmo a área de escape foi suficiente para evitar a batida, e Leclerc acertou as barreiras de proteção.

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O acidente provocou a interrupção da corrida e chamou atenção pela semelhança com uma cena já vivida pelo monegasco em Monza. Leclerc também sofreu uma forte batida na Parabólica durante o Grande Prêmio da Itália de 2020, quando perdeu o controle da Ferrari e acertou a barreira.

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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
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