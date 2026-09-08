Charles Leclerc sofreu um grande acidente no Grande Prêmio da Itália no último domingo (6). Por causa da intensidade da batida e do estado em que estava o piloto, a presença do monegasco na próxima etapa da Fórmula 1 se tornou dúvida dentro e fora da Ferrari. De acordo com a mídia italiana, porém, o piloto já voltou à ação e apresentou boas condições após realizar novos exames.

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A nova informação, divulgada pela versão italiana do "Motorsport", aponta que Leclerc realizou novos exames nesta segunda-feira (7), e as notícias são boas para os fãs da escuderia. Segundo a nota, o monegasco não apresenta sequelas do acidente, apesar do grande susto causado pela visão embaçada. Logo após sair do carro, ele chegou a relatar, em entrevista ao portal "AutoRacer", dificuldades para enxergar.

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— No começo, tive um pequeno susto com a visão. Não estava enxergando muito bem com o olho direito, mas agora está tudo bem. Foi o que mais me preocupou quando saí do carro. Depois disso, estava com um pouco de dor aqui e ali, o que é normal depois de um acidente como esse — disse Charles Leclerc.

Como parte da recuperação, Charles voltou à atividade antes mesmo do GP da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. O piloto esteve "em ação" nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, onde nasceu e mora. A atividade, porém, não representa um retorno às pistas de Fórmula 1, e a participação de Leclerc na próxima etapa ainda depende de sua condição física.

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Ferrari tem início agitado em Monza

Muita ação marcou o início do GP da Itália para a Ferrari. Logo após a largada, na primeira curva, um leve encontro entre Leclerc e Lewis Hamilton levou o britânico a passar pela brita e perder importantes posições no grid. Passado o incidente, não demorou para Charles voltar a ser protagonista na corrida, mas, desta vez, de forma negativa.

O monegasco havia perdido espaço para Max Verstappen e estava focado em recuperar uma posição no pódio quando tudo aconteceu. Na entrada da curva 11, a Parabólica, o piloto da Ferrari escapou e perdeu o controle do carro, que rodou em alta velocidade. Nem mesmo a área de escape foi suficiente para evitar a batida, e Leclerc acertou as barreiras de proteção.

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O acidente provocou a interrupção da corrida e chamou atenção pela semelhança com uma cena já vivida pelo monegasco em Monza. Leclerc também sofreu uma forte batida na Parabólica durante o Grande Prêmio da Itália de 2020, quando perdeu o controle da Ferrari e acertou a barreira.

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