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Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha

Após passar por novos exames, piloto da Ferrari foi liberado para disputar a próxima etapa da temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026
Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Charles Leclerc está apto a disputar o GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri, neste fim de semana. O piloto da Ferrari passou por novas avaliações depois do forte acidente sofrido em Monza e não apresentou problemas que impeçam sua participação na próxima etapa.

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O piloto bateu ainda nas primeiras voltas do GP da Itália. Na segunda volta, Leclerc perdeu o controle da Ferrari SF-26 na entrada da Parabólica e atingiu as barreiras de proteção em alta velocidade. A força da colisão provocou a interrupção da corrida com bandeira vermelha para que os reparos fossem realizados no circuito.

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Apesar da intensidade do impacto, Leclerc conseguiu sair do carro sem ajuda e foi encaminhado ao centro médico. Os exames iniciais não identificaram lesões graves. O piloto, entretanto, relatou uma alteração temporária na visão, principalmente no olho direito.

O problema desapareceu posteriormente, e novas avaliações realizadas antes da viagem para Madri não apontaram qualquer complicação. Após o acidente, Leclerc já havia afirmado que precisaria passar por exames complementares antes de receber a liberação definitiva.

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— Primeiro, acho que ainda terei que passar por algumas verificações extras. Provavelmente precisaremos fazer isso no domingo à noite ou na segunda-feira para garantir que estou totalmente apto para Madri — explicou o piloto após a prova em Monza.

➡️ Participação de Leclerc na Ferrari vira dúvida após acidente na F1

Ferrari não prevê punição por troca de componentes

Além da condição física de Leclerc, a Ferrari também precisou avaliar os danos provocados pela batida no carro. A equipe italiana examinou especialmente o motor e o câmbio para determinar se seria necessário instalar novas peças. A análise mostrou que os componentes foram preservados, e Leclerc não precisará recorrer a novas unidades que poderiam gerar uma punição no grid do GP da Espanha.

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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Ferrari investiga causa do acidente

A equipe também segue analisando os dados coletados antes da batida para entender o que levou Leclerc a perder o controle da Ferrari. O piloto revelou que percebeu uma mudança na entrega de potência entre a primeira e a segunda volta em Monza. Apesar disso, Leclerc evitou apontar o comportamento do motor como causa do acidente antes que os dados fossem analisados.

— Da primeira para a segunda volta, notei uma pequena diferença na entrega de potência. Vamos investigar, mas não quero dizer muito antes de analisarmos os dados e podermos confirmar isso — afirmou.

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