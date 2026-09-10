Charles Leclerc está apto a disputar o GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri, neste fim de semana. O piloto da Ferrari passou por novas avaliações depois do forte acidente sofrido em Monza e não apresentou problemas que impeçam sua participação na próxima etapa.

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O piloto bateu ainda nas primeiras voltas do GP da Itália. Na segunda volta, Leclerc perdeu o controle da Ferrari SF-26 na entrada da Parabólica e atingiu as barreiras de proteção em alta velocidade. A força da colisão provocou a interrupção da corrida com bandeira vermelha para que os reparos fossem realizados no circuito.

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Apesar da intensidade do impacto, Leclerc conseguiu sair do carro sem ajuda e foi encaminhado ao centro médico. Os exames iniciais não identificaram lesões graves. O piloto, entretanto, relatou uma alteração temporária na visão, principalmente no olho direito.

O problema desapareceu posteriormente, e novas avaliações realizadas antes da viagem para Madri não apontaram qualquer complicação. Após o acidente, Leclerc já havia afirmado que precisaria passar por exames complementares antes de receber a liberação definitiva.

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— Primeiro, acho que ainda terei que passar por algumas verificações extras. Provavelmente precisaremos fazer isso no domingo à noite ou na segunda-feira para garantir que estou totalmente apto para Madri — explicou o piloto após a prova em Monza.

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Ferrari não prevê punição por troca de componentes

Além da condição física de Leclerc, a Ferrari também precisou avaliar os danos provocados pela batida no carro. A equipe italiana examinou especialmente o motor e o câmbio para determinar se seria necessário instalar novas peças. A análise mostrou que os componentes foram preservados, e Leclerc não precisará recorrer a novas unidades que poderiam gerar uma punição no grid do GP da Espanha.

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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Ferrari investiga causa do acidente

A equipe também segue analisando os dados coletados antes da batida para entender o que levou Leclerc a perder o controle da Ferrari. O piloto revelou que percebeu uma mudança na entrega de potência entre a primeira e a segunda volta em Monza. Apesar disso, Leclerc evitou apontar o comportamento do motor como causa do acidente antes que os dados fossem analisados.

— Da primeira para a segunda volta, notei uma pequena diferença na entrega de potência. Vamos investigar, mas não quero dizer muito antes de analisarmos os dados e podermos confirmar isso — afirmou.

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