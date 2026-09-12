Volta a volta da pole de Norris no GP da Espanha pela F1 2026
Sessão define a décima quarta pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Espanha para os treinos e, para fechar o sábado (12), formaram o grid de largada da prova principal. Veja como foi.
➡️ GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1
Tempo real da classificação do GP da Espanha na F1
🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Lando Norris é o pole, Kimi Antonelli o segundo, e Max Verstappen o terceiro.
Gabriel Bortoleto caiu no Q2 e largará em 12º.
- Max Verstappen fica em terceiro...
- Cronômetro encerrado!
- Que show de Norris! Britânico é o novo líder!
- Para dar o troco no companheiro, Hamilton volta para segundo, ainda atrás de Antonelli
- Leclerc melhora tempo, mas não chega em Antonelli
- Antonelli supera Hamilton com 1m31s835
- Com menos de 4 minutos para o fim, pilotos voltam para a disputa na pista para as últimas tentativas; apenas Verstappen, Norris e Piastri sequem nos boxes
- Todos os pilotos voltaram para a garagem
- Dupla da Mercedes fecha pódio, com Antonelli em segundo e Russell em terceiro
- Antonelli liderava o pelotão até a chegada de Hamilton, com 1m32s079
- Começa a última quali em Madring
🏁 FIM DO Q2! Verstappen assume a ponta; Bortoleto terminou em 12º lugar.
ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Alex Albon
- Já no topo, Verstappen abaixa ainda mais seu tempo: 1m32s431
- Bortoleto melhora seu tempo, mas fica dentro da zona de eliminação
- Antonelli até tentou, mas não foi capaz de superar Vertsappen na liderança
- Dupla da Alpine ainda não marcou volta rápida
- Hamilton melhora tempo e ainda supera Leclerc
- Apenas a dupla da Ferrari se mantém na pista
- Tempo de Bortoleto não é bom... Brasileiro segue na zona de pontuação
- Que talento de Verstappen! Holandês brilha e supera Antonelli
- Antonelli é o primeiro a fechar volta rápida e assume a liderança
- Sem demora, os pilotos vão à pista de Madring
- Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos
🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 10º.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman e Lance Stroll
- George Russell assume a ponta com muita maestria
- Cronômetro encerrado!
- Franco Colapinto supera Bortoleto, que cai para 10º
- Kimi Antonelli no topo!
- Bortoleto é 9º colocado e se destaca como melhor fora das 4 melhores equipes
- Destaque para Verstappen em segundo, com pneus médios ainda
- Lawson é o novo líder do Q1, cerca de 0,2 segundos mais rápido que Antonelli
- Que show do brasileiro! De macios, Bortoleto vai para 3º lugar
- Após os primeiros tempos marcados, Kimi Antonelli lidera o grid, com 1m33s566
- Bortoleto também está na pista
- Quem puxa o pelotão no Q1 é a dupla da Cadillac
- Haas informa que Oliver Bearman está fora da classificação
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Relembre como foi o GP da Itália:
- Classificação do GP da Espanha começa em 15 minutos
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Previsão de chuva para etapa
A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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