Volta a volta da pole de Norris no GP da Espanha pela F1 2026

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Espanha para os treinos e, para fechar o sábado (12), formaram o grid de largada da prova principal. Veja como foi.

➡️ GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

Tempo real da classificação do GP da Espanha na F1

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Lando Norris é o pole, Kimi Antonelli o segundo, e Max Verstappen o terceiro.

Gabriel Bortoleto caiu no Q2 e largará em 12º.

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Max Verstappen fica em terceiro...

Cronômetro encerrado!

Que show de Norris! Britânico é o novo líder!

Para dar o troco no companheiro, Hamilton volta para segundo, ainda atrás de Antonelli

Leclerc melhora tempo, mas não chega em Antonelli

Antonelli supera Hamilton com 1m31s835

Com menos de 4 minutos para o fim, pilotos voltam para a disputa na pista para as últimas tentativas; apenas Verstappen, Norris e Piastri sequem nos boxes

Todos os pilotos voltaram para a garagem

Dupla da Mercedes fecha pódio, com Antonelli em segundo e Russell em terceiro

Antonelli liderava o pelotão até a chegada de Hamilton, com 1m32s079

Começa a última quali em Madring

🏁 FIM DO Q2! Verstappen assume a ponta; Bortoleto terminou em 12º lugar.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Alex Albon

Já no topo, Verstappen abaixa ainda mais seu tempo: 1m32s431

Bortoleto melhora seu tempo, mas fica dentro da zona de eliminação

Antonelli até tentou, mas não foi capaz de superar Vertsappen na liderança

Dupla da Alpine ainda não marcou volta rápida

Hamilton melhora tempo e ainda supera Leclerc

Apenas a dupla da Ferrari se mantém na pista

Tempo de Bortoleto não é bom... Brasileiro segue na zona de pontuação

Que talento de Verstappen! Holandês brilha e supera Antonelli

Antonelli é o primeiro a fechar volta rápida e assume a liderança

Sem demora, os pilotos vão à pista de Madring

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 10º.

ELIMINADOS: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman e Lance Stroll

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George Russell assume a ponta com muita maestria

Cronômetro encerrado!

Franco Colapinto supera Bortoleto, que cai para 10º

Kimi Antonelli no topo!

Bortoleto é 9º colocado e se destaca como melhor fora das 4 melhores equipes

Destaque para Verstappen em segundo, com pneus médios ainda

Lawson é o novo líder do Q1, cerca de 0,2 segundos mais rápido que Antonelli

Que show do brasileiro! De macios, Bortoleto vai para 3º lugar

Após os primeiros tempos marcados, Kimi Antonelli lidera o grid, com 1m33s566

Bortoleto também está na pista

Quem puxa o pelotão no Q1 é a dupla da Cadillac

Haas informa que Oliver Bearman está fora da classificação

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Relembre como foi o GP da Itália:

Classificação do GP da Espanha começa em 15 minutos

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Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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