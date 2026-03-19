Nesta quinta-feira (19), os jogos de volta das oitavas de final da Europa League agitaram o futebol europeu com sete grandes duelos. A rodada teve viradas, decisões nos pênaltis, atuações de destaque de brasileiros e a eliminação de Endrick, que viu seu Lyon cair diante do Celta de Vigo. Veja como foram os jogos:

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Com Endrick apagado, Lyon cai para o Celta de Vigo

O Lyon chegou à partida de volta com a vantagem do empate por 1 a 1 conquistado na Espanha, gol marcado por Endrick. Mas o plano desmoronou ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, o zagueiro Niakhaté foi expulso após falta dura, e o Lyon passou a jogar com um a menos. Sem conseguir se impor, a equipe francesa viu o Celta crescer.

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No segundo tempo, Rueda abriu o placar para os visitantes. Endrick, apagado, foi substituído. Nos acréscimos, Jutglà marcou o segundo e selou a vitória espanhola, eliminando o Lyon da competição.

Nottingham Forest vence Midtjylland nos pênaltis após grande virada

O Nottingham Forest vive temporada instável na Premier League, onde briga contra o rebaixamento, mas segue firme na Europa League. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 em casa, a equipe inglesa reverteu o placar na Dinamarca. Nicolás Domínguez e Ryan Yates marcaram para o Forest, enquanto Martin Erlic descontou para o Midtjylland, levando a decisão para a prorrogação e, depois, para os pênaltis.

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Nas cobranças, o time dinamarquês desperdiçou todas as três tentativas: Cho e Simsir acertaram a trave, e Chilufya escorregou na hora da finalização. Do lado inglês, Gibbs-White, Sangaré e Neco Williams converteram suas cobranças e garantiram a classificação.

Bologna vence Roma nos acréscimos em jogão

O duelo italiano entre Bologna e Roma foi o mais movimentado da noite. Depois do empate por 1 a 1 na ida, o Bologna abriu vantagem ainda no primeiro tempo. A Roma respondeu, mas o Bologna marcou mais um antes do intervalo. Na segunda etapa, Santiago Castro fez o terceiro, e a classificação parecia tranquila. A Roma, porém, buscou o empate com Donyell Malen (de pênalti) e Pellegrini nos minutos finais, levando a decisão para a prorrogação.

Quando tudo parecia caminhar para um desfecho heroico dos donos da casa, o Bologna aproveitou um contra-ataque mortal: Nicolò Cambiaghi marcou o gol da classificação e calou o Stadio Olimpico. Wesley, destaque da Roma, teve atuação discreta.

Real Betis goleia Panathinaikos e vira no agregado

Assim como em outros confrontos da rodada, o Real Betis perdeu o jogo de ida e precisava de uma reação em casa. E ela veio com autoridade. Aos oito minutos, Ruibal abriu o placar para alívio dos torcedores. Ainda no primeiro tempo, Amrabat virou o placar agregado. Na segunda etapa, Cucho Hernández ampliou, e Antony fechou a conta na goleada por 4 a 0, garantindo a vaga nas quartas.

Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Porto, com solidez de Thiago Silva, vence Stuttgart e avança

O Porto confirmou o favoritismo diante do Stuttgart. Com vantagem conquistada na ida, a equipe portuguesa venceu também o jogo de volta por 2 a 0. Quem brilhou foi o ex-São Paulo William Gomes, autor do primeiro gol, que deu tranquilidade aos torcedores. Victor Froholdt completou o placar. Thiago Silva, como de costume, garantiu a solidez defensiva, e o Porto não foi vazado na partida.

Outros resultados:

Aston Villa 2 x 0 Lille – Aston Villa passa com 3 a 1 no agregado

Freiburg 5 x 1 Genk – Freiburg avança com 5 a 2 no agregado

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