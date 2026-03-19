Porto e Stuttgart se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. Thiago Silva está entre os relacionados do técnico Francesco Farioli; caso a presença se confirme, o defensor disputará o jogo de número 100 na carreira.

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A partida entre Porto e Stuttgart terá transmissão ao vivo para o Brasil pela CazéTV, via YouTube. Os portugueses têm a vantagem do empate ou de vitória por qualquer placar com um gol de diferença, já que não há critério de gols fora na competição.

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Apesar do marco histórico, a presença de Thiago Silva é incerta. O defensor perdeu a mãe no último sábado (14), desfalcou o Porto na vitória por 3 a 0 sobre o Moreirense, no domingo (15), pela Liga Portugal, e retornou aos treinos na última quarta-feira (18).

Embora o cenário seja favorável, o técnico Francesco Farioli ainda lida com desfalques importantes: Nehuén Pérez, Samu Omorodion, André Oliveira, Luuk de Jong e André Miranda seguem fora por lesão. A provável escalação do Porto é: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior (Thiago Silva), Jan Bednarek e Martim Fernandes; Pablo Rosario, Rodrigo Mora e Seko Fofana; William Gomes, Terem Moffi e Borja Sainz.

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⚪🔴 Stuttgart ⚔️ Porto 🔵⚪

Na partida de ida, disputada na última quinta-feira (12), o Porto venceu o Stuttgart por 2 a 1, fora de casa, na MHP Arena. Na ocasião, Thiago alcançou um recorde: aos 41 anos e cinco meses, tornou-se o jogador mais velho a disputar uma partida da Europa League, o segundo torneio mais importante do continente. O Monstro atuou durante os 90 minutos, recebeu um cartão amarelo, cometeu duas faltas e registrou um desarme, uma interceptação, nove cortes e quatro recuperações de bola.

A exibição marcou seus primeiros passos em competições continentais, já que até então havia participado apenas de compromissos nacionais. O zagueiro chegou ao clube no meio da temporada europeia e não disputou a fase de liga do Porto na Europa League, etapa na qual os Dragões terminaram na quinta posição. O camisa 3 soma sete jogos com a camisa do clube, com 548 minutos em campo até o momento.

Thiago Silva durante aquecimento antes a partida entre Casa Pia e Porto (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Monstro 🤝 Dragões

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

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