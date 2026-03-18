Ex-Cruzeiro vive temporada mais ativa da carreira na Europa e supera números do ano de estreia

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, o atacante Robert vive o melhor momento de sua carreira no futebol europeu. Atualmente no Copenhage, da Dinamarca, o jovem superou no último domingo (15) o número de jogos disputados em toda a temporada passada, consolidando 2025/26 como a mais ativa e goleadora desde que se profissionalizou.

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Na partida contra o Odense, Robert chegou a 31 jogos na temporada, com seis gols e duas assistências. O número já supera o desempenho de 2024/25, quando disputou 30 partidas, marcou dois gols e deu três assistências em seu primeiro ano no futebol dinamarquês. Com 10 jogos ainda por disputar até o fim da temporada na Dinamarca, o atacante brasileiro tem a oportunidade de ampliar ainda mais seus números.

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– São números que me motivam bastante. Não é fácil chegar ao futebol europeu, com a idade que eu cheguei, ter que se adaptar a uma nova cultura e estilo de jogo, e conquistar seu espaço. Fui evoluindo aos poucos e hoje já me sinto muito mais à vontade para dar o meu melhor dentro de campo. Sei que ainda estou apenas no início da minha carreira e tenho muitas coisas a conquistar, mas sou muito grato por tudo que venho construindo até aqui e vou seguir trabalhando cada vez mais para poder me destacar e representar bem o futebol brasileiro aqui na Europa – afirmou.

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Robert (Foto: Divulgação / Kobenhavn)

Trajetória de Robert no futebol europeu

A primeira temporada do atacante no clube já havia sido marcante. Em 2024/25, Robert participou da campanha que terminou com os títulos do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca. Nesta temporada, o Copenhague volta a brigar por mais um troféu nacional, já que a equipe está classificada para a final da Copa da Dinamarca, onde enfrentará o Midtjylland no dia 14 de maio.

Robert foi emprestado ao Copenhague em agosto de 2024 e, após boas atuações, acabou sendo adquirido em definitivo em janeiro de 2025. A negociação rendeu mais de R$ 15 milhões aos cofres do Cruzeiro, que ainda manteve 15% de uma futura venda do atacante. Pelo Cruzeiro, disputou 30 partidas e marcou um gol que ficou na memória da torcida — o da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, que ajudou o clube a se afastar da zona de rebaixamento na 35ª rodada do Brasileirão de 2023.

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