Endrick compara torcida do Lyon à do Palmeiras: 'Isso só acontecia lá'

Vivendo um momento especial na Europa, Endrick destacou, durante entrevista na série "Um Dia Com", da CazéTV, o carinho que vem recebendo da torcida do Lyon e comparou a relação com os fãs à sua passagem pelo Palmeiras. Segundo o atacante, a identificação com o público tem sido um dos pontos mais marcantes da experiência no clube francês. "Isso só acontecia no Palmeiras."

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O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, contou que se surpreende com as demonstrações de apoio nas arquibancadas e relembrou com carinho o período no futebol brasileiro.

Endrick, em entrevista na Cazé TV (Foto: Divulgação/Reprodução/CazéTV)

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- Voltar a ver isso acontecer, voltar a ver esse carinho gigantesco da torcida [do Lyon]… Eu olho pra arquibancada, tem muita gente com cartaz com meu nome, muita gente com minha camisa, gente pedindo camisa também. Eu lembro um pouco do Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, foi uma passagem incrível - disse.

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Apesar do futuro ainda indefinido, com contrato até junho, Endrick afirmou que está focado em aproveitar o momento atual no clube.

- Meu contrato acaba em junho, tenho que voltar, mas não quero pensar nisso agora. Quero desfrutar aqui, tá perfeito: o time, o staff, a torcida. Quero aproveitar cada minuto que tenho aqui - afirmou.

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Já está confirmado que, depois do final da temporada de 2025/2026 Endrick retornará ao Real Madrid, imediatamente. A ideia de emprestá-lo foi, justamente, para que o atleta pudesse ganhar mais minutos e buscar uma vaga na Seleção Brasileira através do clube francês.